Son Goku – Ultra Instinct di Tamashii Nations

Tamashii Nations ha da poco aperto i preordini per la nuova action figure ispirata a Son Goku Ultra Instinct direttamente dall'anime di Dragon Ball Super.

Tamashii Nations ha da poco aperto i preordini per la nuova action figure ispirata a Son Goku Ultra Instinct direttamente dall’anime di Dragon Ball Super per la linea S.H. Figuarts.

L’action figure è realizzata completamente in plastica, misurerà circa 16 cm, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Dragon Ball e sarà completamente snodabile per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel cartone animato. Come ci ha sempre abituati Bandai nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: volti e mani intercambiabili e l’effetto dell’onda Kamehameha di Goku.

Questa figure di Son Goku come dicevamo è tratta dal cartone animato di Dragon Ball Super: una serie televisiva anime prodotta da Toei Animation, già conclusa in Giappone mentre in Italia le puntate sono ancora in corso. La serie narra le vicende accadute dopo la battaglia contro Majin Bu e comprende i dieci anni seguenti fino alla fine di Dragon Ball Z, andando a posizionarsi dunque tra il 288º e il 289º episodio di quest’ultima. Essa inizia come un remake dei film d’animazione La battaglia degli dei e La resurrezione di ‘F’, per poi procedere a raccontare storie originali.

Son Goku (in Italia conosciuto semplicemente come Goku), è un personaggio immaginario protagonista del manga Dragon Ball di Akira Toriyama. Durante la fase di tutta la storia che tutti noi appassionati ormai conosciamo, Goku si trasforma in varie versioni di super saiyan, la prima che vediamo durante lo scontro con Freezer ha gli occhi azzurro-verdi e i capelli biondi, che progressivamente con le battaglie successive si allungano man mano che sale di livello. In Dragon Ball super vediamo due evoluzioni diverse, ovvero quella del super Sayan Blu e quella God. Durante il Torneo del Potere, Goku risveglia un’ulteriore trasformazione quella dell’Ultra Istinto i suoi capelli si sollevano leggermente assumendo una colorazione bianco-argentea, così come le sue pupille, mentre la muscolatura aumenta leggermente da quella prcedente.

Il costo di questa figure sarà di 6.050 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 76.01 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia a giugno 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.