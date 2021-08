Sonic 2, il film: Idris Elba doppierà Knuckles

Lo scorso anno Sonic – Il Film ha fatto il suo debutto nelle sale, riscuotendo un ottimo successo in appena pochi giorni dall’uscita e superando anche i risultati ottenuti da Pokémon: Detective Pikachu. Sonic the Hedgehog 2, il nuovo film basato sulla celebre mascotte SEGA, ha quindi il compito di bissare il successo del predecessore, e per farlo ha da poco deciso di fare salire a bordo del progetto un attore di un certo calibro, apparso di recente al cinema in The Suicide Squad – Missione Suicida: Idris Elba. A darne conferma è lo stesso attore in un post pubblicato sul suo profilo social ufficiale.

Elba doppierà infatti il ruolo di Knuckles, storico compagno di Sonic che inizialmente sarà inquadrato come un vero e proprio avversario del porcospino blu, in combutta con il temibile Dr. Robotnik, interpretato nuovamente dall’istrionico Jim Carrey (qui la notizia originale). Nato infatti come un antagonista nel videogioco Sonic the Hedgehog 3, Knuckles the Echidna (questo il nome completo) è diventato poi un personaggio giocabile a tutti gli effetti a partire da Sonic & Knuckles. A differenza di Sonic, Knuckles è un vero e proprio guerriero particolarmente esperto nelle arti marziali, grazie anche e soprattutto ai suoi guanti speciali con delle nocche acuminate (visto anche che knuckles, in inglese, vuol dire proprio nocche).

La trama di Sonic the Hedgehog 2 recita:

“Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.”

Sonic the Hedgehog 2 sarà quindi ambientato subito dopo le vicende viste nel primo film dedicato alla mascotte SEGA (qui in offerta speciale) e sarà diretto nuovamente da Jeff Fowler, su una sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller. Nel cast vedremo il ritorno di Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik/Dr. Eggman), James Marsden (Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).