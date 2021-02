Sonic 2: svelato il logo e la data d’uscita

Questa mattina, Paramount ha ufficialmente confermato che il sequel del film in live-action di Sonic arriverà nei cinema il prossimo aprile, rivelando anche il logo.

Da notare che il logo stesso sia praticmente indentico a quello del primo lungometraggio, ma con un “2” al fondo, che assume le sembianze di Tails, la volpe a due code amica del porcospino blu, protagonista della scena dopo i titoli di coda.

La notizia del logo (e relativo titolo) potrebbe non essere cosi’ sorprendente, ma la data di uscita molto vicina lo è sicuramente. Sebbene siano passati quasi 2 anni dal suo predecessore, il fatto che il 2020, dal punto di vista cinematografico, sia stato così povero di produzioni cinematografiche a causa della pandemia, fa sembrare questo lasso di tempo ancora piu’ breve, rendendo di fatto il primo film di Sonic come l’ultimo film visto al cinema per molti.

Groundbreaking. Thought provoking. Extremely obvious. Presenting the official title of the #SonicMovie sequel: Sonic the Hedgehog 2! Catch #SonicMovie2 in theatres in 2022. pic.twitter.com/SlVk7fakp3 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 10, 2021

E visto anche che quasi tutte le case di produzione stanno tardando le loro uscite previste per il 2021, non si esclude che il sequel della mascotte di SEGA possa essere il primo film che tanti andranno a vedere in maggior sicurezza da quando c’e’ stato il primo lockdown.

Se non ci saranno ulteriori rinvii, l’uscita di Sonic 2 e’ prevista per l’8 Aprile 2022.

Si vocifera, inolte, in questi giorni che fara’ la sua apparizione anche Knuckles l’echidna, prima antagonista e poi fedele compagno di Sonic e soci e che a dargli voce possa essere Jason Momoa, smentendo di fatto le voci che davano per certo Dwayne Johnson nel ruolo, ma ancora non si hanno certezze.