Sonic Battle Racers in arrivo a febbraio

Il gioco in scatola Sonic the Hedgehog Battle Racers, di Shinobi 7 arriverà questo febbraio nei negozi USA. Tutti gli appassionati del porcospino blu di Sega potranno tornare a giocare con questo iconico personaggio questa volta però attorno ad un tavolo e non ad una console.

Si tratterà di un prodotto per uno o più giocatori, che dovranno scegliere un corridore ed un percorso per poi sfrecciare verso il traguardo cercando di superare tanto gli avversari quanto i numerosi ostacoli disseminati sul percorso. I concorrenti dovranno avvalersi di velocità, abilità e poteri speciali per raccogliere lungo il tracciato gli iconici anelli che hanno reso famoso il brand Sonic. Per diversificare l’esperienza di gioco sarà possibile modificare la pista ad ogni gara.

Il gioco base includerà 64 carte velocità, 50 gettoni anello, 40 gettoni Badnik, 15 gettoni rock, 10 sezioni tracciato, 4 miniature in plastica, 4 profili pilota e 4 gettoni velocità. Indicato dai 9 anni in su, per partite da 30-60 minuti.

Sarà inoltre disponibile già al momento del lancio l’espansione “boss expansion” contenente il personaggo del Dr. Eggman, che permetterà di aggiungere al gioco la sua miniature, le sue carte e nuove sezioni per i circuiti.

A seguire, da marzo, sarà disponibile anche l’espansione Shadow che aggiungerà un’ulteriore miniatura, le sue speciali carte boss, nuove sezioni di tracciato e degli speciali inserti divisori.