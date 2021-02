Sonic: confermata la serie animata nel 2022

La serie animata dedicata al porcospino blu di SEGA dal titolo Sonic Prime è stata ufficialmente confermata da Netflix, in collaborazione con SEGA stessa e WildBrain e in arrivo nel 2022.

Vedremo la nuova reincarnazione di Sonic in una serie TV realizzata in grafica 3D, della durata di 24 episodi per una prima stagione. Nel comunicato stampa sul sito ufficiale di WildBrain, si legge che la serie sarà per “bambini, famiglie e fan di lunga data”, cercando di concentrarsi sulla fascia d’età che va dai 6 agli 11 anni, ma che strizzerà l’occhio anche ai più “anziani”. Lo show sarà gestito da Man of Action Entertainment, responsabili già di altre produzioni come Ben 10 e Big Hero 6.

Il direttore del reparto animazione di Netflix, Dominique Bazay, si è espresso così, riguardo la serie e il franchise di Sonic:

“Sonic è un personaggio amato e occupa un posto speciale nel cuore di tutti, compreso il mio. Ho passato molte ore in sua compagnia da bambino ed è un privilegio poter portare questo personaggio che tutti conoscono e amano in una nuova avventura con Netflix, una piattaforma che può godere di una generazione di fan fedeli e fan nuovi di zecca in tutto il mondo.”

Yes, it's true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA, @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8 — NX (@NXOnNetflix) February 1, 2021

Non si sa ancora molto sulla serie, ma visto il successo cinematografico del lungometraggio al cinema, WildBrain e Man Of Action potrebbero cavalcare l’onda e realizzare un prodotto che rispetti le aspettative dei fan.