Sonic di Hedgehog: The Rock sarà nel sequel?

La scorsa settimana Sonic the Hedgehog, diretto da Jeff Fowler, è andato nei cinema per segnare il miglior risultato in assoluto per un film tratto da un videogioco , con un weekend d’apertura di $ 58 milioni e un totale attuale di $ 128 milioni in tutto il mondo. Un risultato impressionante, tanto che già si parla di un sequel.

“Non vedo l’ora di girare il seguito“, ha detto Neal McDonough, interprete del Maggiore Bennington nella pellicola. Poi, in maniera non si sa se ironica, ha aggiunto:”Ho già sentito delle voci che danno per certo che ci sarà The Rock. Del resto, è nel seguito di qualunque cosa!”

Dwayne Johnson ha avuto un piccolissimo cameo nel trailer, quando uno sconcertato Sonic esclamava:”Dove sono? Che anno è? The Rock è il presidente?”, ripreso poi dallo stesso Johnson sul suo account twitter:

So crazy I used to love playing Sonic in college. Many moons later this…

life can be so damn wildly unpredictable and surreal at times. 🤯 https://t.co/2aim2sv88O — Dwayne Johnson (@TheRock) December 15, 2019

Lo stesso regista Jeff Fowler ha suggerito che sia “tempo per un cameo di The Rock”. I fan di Sonic hanno apprezzato l’idea, con alcune risposte ai tweet di Fowler che vorrebbero Johnson (che ha doppiato Maui nel film di animazione della Disney Oceania) apparire come il Presidente degli Stati Uniti o prestare la sua voce a Knuckles l’echidna in Sonic 2.

E’ ancora molto presto per dare notizie certe sul sequel, visto che il film è appena uscito nelle sale, e queste sono solo mere speculazioni. Vi terremo aggiornati, nel caso ci fossero novità.

“C’era qualcosa per tutti”, ha continuato McDonough:”C’erano battute per adulti che si intrufolavano lì dentro, che noi abbiamo colto e che i bambini non hanno capito, viceversa ci sono state battute che i bambini hanno capito e noi adulti no. Penso che quello che abbiamo fatto con Sonic, sia stato molto bello. Penso che sia per questo che è il film numero uno al mondo in questo momento.”