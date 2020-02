Sonic – Il Film: superati i 100 milioni di dollari al botteghino globale

Sicuramente ricorderete la vicenda legata alla produzione del nuovo Sonic – Il Film che ha visto un ritardo nell’uscita della pellicola nei cinema globali a causa di un miglioramento tecnico e grafico del protagonista, dopo le accalorate polemiche da parte del pubblico. Adesso Sonic – Il Film è finalmente giunto al cinema registrando, negli Stati Uniti, il miglior debutto per una trasposizione da un videogioco.

La pellicola, infatti, ha già superato abbondantemente quota 100 milioni di dollari al botteghino mondiale (i 100 milioni erano stati registrati domenica, oggi è già a quota 111 milioni) registrando oltre 57 milioni di dollari soltanto nelle sale americane. Il dato più interessante, però, sono i 43 milioni di dollari incassati dal mercato internazionale di cui 6,7 milioni di dollari dal Messico, 6,2 milioni dal Regno Unito, 4,3 milioni dalla Francia e 3,3 milioni dalla Germania.

In Italia il film ha debuttato al secondo posso con un incasso superiore ai 1,4 milioni dietro al film di Gabriele Muccino Gli anni più belli e davanti a Parasite di Bong Joon-ho ritornato al cinema dopo il successo avuto dalle nomination agli Oscar poi incredibilmente vinti.

Il successo incredibile di Sonic – Il Film è senz’altro un toccasana per il regista Jeff Fowler e per la Paramount i quali hanno anche battuto il concorrente Warner Bros. e il suo Bird of Prey che scende al secondo posto con un incasso, nel suo secondo fine settimana, di appena 19 milioni di dollari considerando anche il giovedì. Quest’ultimo risultato registra un calo del ben 48% rispetto al guadagno iniziale e porta l’incasso totale negli Stati Uniti di appena 61,7 milioni di dollari e a soli 83,6 milioni di dollari a livello globale.