Sonic – Il Film: è ufficiale l’arrivo del seguito

Con un incasso globale di più di 300 milioni di dollari, il film di Sonic avrà un seguito e a confermarlo ci ha pensato la Paramount Pictures, casa di produzione della pellicola.

Secondo il sito Variety, Paramount Pictures e SEGA hanno confermato proprio questa settimana di aver iniziato a sviluppare il sequel del film dedicato a Sonic, che ha ottenuto un successo enorme in tutto il mondo. Paiono per ora confermati il regista Jeff Fowler, insieme ai due sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller, mentre per quanto riguarda il cast e la data di inizio della produzione, essendo ancora alle fasi iniziali, si dovrà aspettare ancora un po’.

Basato sul popolare franchise di videogiochi di Sega, il primo film di Sonic, uscito nel febbraio di quest’anno, racconta la storia del riccio più veloce del mondo cominciare una nuova vita nella sua nuova casa sulla Terra. Sonic (doppiato in originale da Ben Schwartz e in italiano da Renato Novara) e il suo nuovo migliore amico Tom (interpretato da James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio Dr. Robotnik (Jim Carrey).

La pellicola ha riscosso un notevole successo, incassando più di trecento milioni di dollari a livello globale, con un primo weekend da record e diventando il film tratto dai videogiochi con i guadagni più alti di sempre, scalzando dal primo posto il comunque ottimo Pokémon: Detective Pikachu.

In un’intervista, Jim Carrey ha dichiarato che si è divertito davvero molto a interpretare il personaggio di Robotnick durante l’intero film, aggiungendo che era felice di affrontare la sfida di interpretare il genio del male:”La cosa meravigliosa di Robotnik è che è l’uomo più intelligente del pianeta ed è allo stesso tempo un pazzo, con un quoziente intellettivo oltre i 300.”