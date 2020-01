Sonic il Film: rilasciato lo spot per il Superbowl

Paramount Pictures ha pubblicato ufficialmente un nuovo spot TV del Super Bowl per l’imminente film di Sonic the Hedgehog.

Lo spot televisivo, che dovrebbe essere trasmesso ad un certo punto durante la copertura della partita di football di domenica, presenta un numero di atleti popolari che cantano le lodi di un personaggio senza nome, esaltando la loro velocità e capacità di rotazione e così via. Il classico esempio di spot di promozione sull’incredibile abilità di qualche altro atleta, ma con una leggera differenza. Non vogliamo svelarvi nulla, quindi vi lasciamo al filmato qua sotto:

L’uscita del film di Sonic è prevista per il 14 febbraio. Il film vede Ben Schwartz nei panni della voce dell’omonimo riccio, James Marsden nei panni di Tom Wachowski, un ufficiale di polizia che fa amicizia con Sonic e Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik, il classico cattivo e scienziato del franchise.

Di seguito, la sinossi diffusa da Paramount Picture:

“Basato sul franchise mondiale di videogiochi di successo di Sega, Sonic The Hedgehog racconta la storia del riccio più veloce del mondo mentre abbraccia la sua nuova casa sulla Terra. In questa commedia live-action, il porcospino blu e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) faranno squadra per difendere il pianeta dal genio malvagio Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi piani per il dominio del mondo. Il film vede anche Ben Schwartz come voce di Sonic. “