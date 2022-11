Se anche voi avete passato le ore con in mano il pad del SEGA Megadrive, è molto probabile che questi nuovi lungometraggi siano in grado di scatenare in voi le emozioni di un tempo. Dopo il loro debutto al cinema, i film di Sonic arrivano sul mercato Home Video con un cofanetto che racchiude al suo interno entrambi i capitoli nel formato 4K UHD + Blu-ray. Scopriamo insieme tutti i dettagli di queste nuove proposte.

Il cofanetto di Sonic in 4K

Iniziamo subito analizzando quello che è il packaging di questa nuova proposta Home Video. Il cofanetto è realizzato in resistente cartoncino dove, nella parte anteriore, troviamo l’iconico protagonista in compagnia degli anelli dorati. E poi ancora, a grandi lettere cubitali, troviamo la dicitura che indicata la presenza di entrambi i film all’interno del box. Nello specifico, entrambi i film vengono proposti in edizione steelbook da collezione. Dal punto di vista del design sono davvero uno spettacolo per gli occhi.

Sonic 4K Cofanetto

Purtroppo, nota dolente, vi informiamo che il cofanetto in questione non ha al suo interno alcun gadget, se non la presenza di alcuni contenuti aggiuntivi digitali.

La trama del primo capitolo

Nel primo capitolo della saga, la nostra amata scheggia blu causerà un grosso pasticcio che porterà su di sé gli occhi di tutta la città, in particolar modo del cattivone di turno. Sonic, riuscirà ad essere più veloce e a sfuggire alla sue grinfie?

Sonic 4K Cofanetto

Il mondo aveva bisogno di un supereroe, ed è apparso un porcospino blu. Dotato di una velocità incredibile, Sonic vive indisturbato sulla Terra fino a quando provoca accidentalmente un enorme cortocircuito, attirando l’attenzione dell’eccentrico ma geniale dotto Robotnick (interpretato da Jim Carrey) che si mette sulle sue tracce. Inizia così una corsa in giro per il mondo del super-cattivo nel tentativo di catturare Sonic, il quale si unirà allo sceriffo Tom Wachowsky (interpretato da James Mardsen) Per salvare il pianeta in quest’avventura ricca d’azione per tutta la famiglia.

La trama del secondo capitolo

In questo nuovo capitolo della saga, Sonic e il suo antagonista dottor Robotnick non saranno più soli. Al loro fianco entrano nell’avventura i personaggi di Knuckles e Tails.

Sonic 4K Cofanetto

Il porcospino più è tornato per una nuova e spettacolare avventura in Sonic 2 – Il film. Dopo essersi stabili a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida non si fa attendere, il dottor Robotnick è tornato con un novo alleato: Knuckles. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Il comparto video delle produzioni

Iniziamo la nostra analisi tecnica come sempre dal comparto video. Il primo capitolo di Sonic proposto nel formato 4K Ultra HD si è dimostrato all’altezza delle aspettative, con un file video a 2160p estremamente nitido e colorato. Rispetto alla controparte Blu-ray, la versione 4K UHD vanta la presenza del Dolby Vision, che di fatto porta un netto miglioramento generale delle immagini e che si traduce, ad esempio, in sfumature più ricche nella pelliccia di Sonic. Le immagini a schermo sono globalmente un piacere per occhi, ben contrastate e mai eccessivamente buie da perderne i particolari. Insomma, complessivamente il comparto video del primo capitolo si merita un ottimo voto, complice anche l’assoluta mancanza di rumori e artefatti video.

Sonic 4K Cofanetto

Se il primo capitolo ci ha così soddisfatti, le aspettative per il secondo non poteva che essere elevate. Fortunatamente, il secondo capitolo non è stato da meno. Sonic 2 ha mostrato una tavolozza dei colori davvero ampia, con toni molto dinamici e numerose sfumature date dal sapiente uso dell’illuminazione. Tutto sembra brillare, anche nelle scene più scure dove solitamente è più facile mostrare il fianco dal punto di vista tecnico. La produzione è inoltre riuscita, sempre in termini colorimetri, a non rendere caricaturali i personaggi in live-action, donando loro degli incarnati naturali e assolutamente credibili. Il mix di tecniche video utilizzate per questa produzione è davvero di altissimo livello, tutto si fonde all’unisono come gli ingredienti di una ricetta perfetta. Fantastico anche il reparto che ha curato gli effetti speciali, che risultano infatti, come anticipato, perfettamente amalgamati alle riprese reali. Essi sono morbidi, mai fastidiosi o artefatti. Infine, anche se forse arrivati a questo punto potrebbe risultare quasi scontato, anche nel secondo capitolo del franchise la ricerca della nitidezza si vede tutta. Ogni dettaglio è al suo posto e ben fruibile anche a un occhio poco attento. In conclusione, entrambi i capitoli presenti in questo cofanetto vantano un comparto video d’eccellenza!

Il comparto audio

Passio ora al comparto audio che questa edizione Home Video porta con sé. Nello specifico, entrambi in film sono dotati di traccia Dolby Atoms in lingua inglese sia per il formato 4K UHD sia per l’edizione Blu-ray. Le tracce italiane disponibili sono invece proposte nel più classico Dolby Digital 5.1. Quest’ultime, utilizzate da parte nostra per la visione del film, non sono all’altezza della controparte in Dolby Atmos ma riescono ugualmente a difendersi bene. Gli effetti sonori risultano infatti vivaci fin dall’inizio, e offrono allo spettatore la giusta carica energetica che questi due lungometraggi meritano. La spazialità offerta dai canali coinvolti è ampia, con ottimi panning a supporto di un Sonic che schizza imperterrito da una parte all’altra dello schermo. A corollario troviamo poi le musiche, mai disturbanti e ben bilanciate con le voci, che fanno da sottofondo al film e creano la giusta suspense nelle scene più concitate. Riassumendo, seppur il comparto tecnico più forte di queste produzioni sia quello video, anche l’audio riesce a difendersi bene, non ottenendo però il massimo dei voti.

I contenuti aggiuntivi

Infine, ampio spazio è stato dato anche ai contenuti aggiuntivi presenti all’interno dei dischi. Tra questi troviamo quelli dedicati al primo capitolo della saga, come ad esempio le numerose scene inedite e bloopers. Oppure ancora gli approfondimenti dedicati a Sonic e al suo antagonista Robotnick, interpretato da Jim Carrey. Passando poi al secondo capitolo del franchise, qui troviamo oltre ai canonici approfondimenti simili a quelli presenti nei dischi del primo film, anche un interessante corto animato completamente inedito dal titolo Sonic, Tails e Knuckles.

Le conclusioni del cofanetto dedicato a Sonic in 4K

Per concludere, il cofanetto contenente i primi due film di Sonic in 4K Ultra HD + Blu-ray si è rivelata essere un’ottima proposta dal punto di vista del comparto video, leggermente inferiore è risultato essere quello audio, che non dispone di una traccia italiana in Dolby Atmos. Questa edizione Home Video contiene al suo interno anche numerosi contenuti aggiuntivi ma è però priva gadget a corredo, un vero peccato vista la qualità eccelsa delle due steelbook poste all’interno.