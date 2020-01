Sonic The Hedgehog: rilasciato il nuovo poster del film

Il porcospino Sonic è pronto a sbarcare al cinema fra poco più di un mese, ma prima che ciò accada, Paramount Pictures ha in serbo per i fan un altro po’ di materiale promozionale da mostrare.

Dopo un primo trailer che ha scatenato le ire dei fan per un design del protagonista, a detta di molti, poco corretto e completamente differente da ciò che è sempre stato, Paramount Pictures ha deciso di correggere il tiro, cambiando totalmente le fattezze di Sonic per avvicinarsi di più a quello dei videogiochi. Dopo un secondo trailer decisamente più convincente, la casa di produzione ha deciso di diffondere un poster ufficiale della pellicola, attraverso la divisione spagnola.

Come si può vedere nel tweet sovrastante, il poster risulta molto pulito e “senza fronzoli”, dando tutta l’importanza al protagonista, il che non è una cosa nuova, soprattutto in un film in cui vi è una mascotte così iconica.

Sonic the Hedgehog è programmato per essere presentato in anteprima il 14 febbraio 2020. Il cast originale vede Ben Schwartz come voce dell’omonimo riccio, ma non è chiaro se fornirà la voce anche al giovane Sonic. Insieme a Schwartz, si unirà James Marsden nel ruolo di Tom Wachowski, un ufficiale di polizia che fa amicizia col porcospino blu, e Jim Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik, il classico cattivo e scienziato del franchise.

Di seguito, la sinossi diffusa da Paramount Picture:

“Basato sul franchise mondiale di videogiochi di successo di Sega, Sonic The Hedgehog racconta la storia del riccio più veloce del mondo mentre abbraccia la sua nuova casa sulla Terra. In questa commedia live-action, il porcospino blu e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) faranno squadra per difendere il pianeta dal genio malvagio Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi piani per il dominio del mondo. Il film vede anche Ben Schwartz come voce di Sonic. “