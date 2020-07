Sonic the Hedgehog 2: rivelata la data d’uscita del film

Paramount Pictures ha annunciato che Sonic the Hedgehog 2 uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dal’ 8 Aprile 2022. Non sono stati svelati altri dettagli circa la trama, ma con ogni probabilità il secondo capitolo del film dedicato al porcospino più veloce del mondo, riprenderà dalla fine del primo. Nel finale del primo film di Sonic abbiamo lasciato il Dr Robotnik su un pianeta ricoperto di funghi e Tails invece era arrivato sulla terra.

Il sequel del film Sonic the Hedgehog era già stato annunciato a Maggio (potete leggere l’articolo a riguardo a questo link), ma solo oggi apprendiamo la data d’uscita ufficiale. Probabilmente ritornerà anche il cast del primo film che vedeva coinvolti Ben Schwartz, Jim Carrey e James Marsden. Non sappiamo se Colleen O’Shaughnessey, doppiatrice di diversi giochi del franchise Sonic, tornerà a dare la voce a Tails. Sicuramente il personaggio di Tails sarà fondamentale nel prossimo film e giocherà un ruolo molto più importante.

Oltre a Tails è possibile che nel film compaia anche Knuckles, personaggio che non è comparso nel primo film anche se vediamo un gruppo, dalle fattezze simili a quelle della tribù Echidna di cui Knuckles fa parte, inseguire Sonic prima del suo arrivo sulla Terra. Connessione confermata anche dal regista Jeff Fowlers, che apre, quindi, nuovi scenari a una possibile trama.

Sonic the Hedgehog ha ricevuto all’uscita un’ottima accoglienza e il suo debutto al box office è stato uno dei maggiori successi del 2020. È abbastanza inusuale vedere un film tratto da un videogioco avere così tanto successo di pubblico e di critica, anche dello zoccolo duro dei fan della serie videoludica. Se pensiamo alla pessima reazione di tutti dopo la distribuzione del primo trailer e il lavoro di restyling del personaggio di Sonic fatto in brevissimo tempo, il successo del film è stata davvero una grande sorpresa. Attendiamo il secondo capitolo e maggiori informazioni su di esso, sperando che non delude le aspettative.