Sonic the Hedgehog, la statuetta in PVC da First 4 Figures

Mentre nei cinema si appresta ad arrivare la sua versione in computer grafica, First 4 Figures coglie la palla al balzo e propone la versione classica di Sonic the Hedgehog per la sua linea di statuette da collezione in PVC dal costo molto accessibile.

Sonic the Hedgehog, conosciuto in italia come Sonic il Riccio, è il protagonista della serie videoludica creata da SEGA per la sua console di punta, il Sega Mega Drive nel 1991. Il successo di questo colorato personaggio ha fatto si che per SEGA ne diventasse addirittura la mascotte, al pari di Super Mario per Nintendo. Da allora la serie di Sonic, che ha venduto oltre ottanta milioni di copie nel mondo, è diventata anche una delle icone pop di una generazione di giocatori. Sonic è un porcospino blu che vive su una Terra alternativa, accompagnato dagli amici Tails e Knuckles è abituato a vivere numerose avventure ad elevate velocità per sconfiggere i piani del malvagio Dr. Eggman. Sonic può trasformarsi dopo aver raccolto gli smeraldi del caos, la sua versione trasformata – Super Sonic – prevede un aspetto dorato che lo rende invulnerabile e gli conferisce anche l’abilità di volare. Questa capacità non è una esclusiva di Sonic, anche gli altri comprimari giocabili possiedono queste abilità una volta raccolti gli smeraldi.

La statua di Sonic the Hedgehog sarà un prodotto completamente in PVC, mantenendo la qualità dei prodotti in resina realizzati dalla stessa azienda ma a costi decisamente più contenuti. Sarà alta circa 27 cm e vede il protagonista mentre si prepara a sfrecciare alle più elevate velocità. La base rappresenta la Green Hill Zone con colori verdi sgargianti e una porzione di sottosuolo, vi sarà inoltre il checkpoint con la stella che sarà possibile ruotare di 90° per poter esporre Sonic in diverse angolazioni.

Sonic the Hedgehog è disponibile in preordine presso i vari distributori – come sideshow – al prezzo di 78 euro con rilascio fissato per il mese di Giugno 2020.