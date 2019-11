Sonic The Hedgehog: il nuovo trailer scaccia via i malumori!

Paramount Pictures ha pubblicato il nuovo trailer di Sonic The Hedgehog. Pace fatta con tutti gli appassionati storici della serie? Sì, a quanto pare.

Dopo le moltissime critiche ricevute, Paramount Pictures ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla trasposizione cinematografica di Sonic The Hedgehog, che mostra il nuovo design del famosissimo protagonista di colore blu.

Nello specifico, il video in questione – dalla durata di circa tre minuti – mostra effettivamente un Sonic notevolmente cambiato nell’aspetto. I produttori, infatti, hanno lavorato duramente per eliminare definitivamente tutti gli elementi oggetto di critica del precedente trailer. Sonic ora ha un look decisamente più simile alla controparte videoludica che abbiamo apprezzato nel corso degli anni grazie al lavoro di Sega.

Per chi non lo sapesse, Sonic The Hedgehog include un cast davvero d’eccezione, infatti troviamo Ben Schwartz che offre la sua voce al celebre porcospino blu, mentre Jim Carrey interpreta Dr. Robotnik, il supercattivone della serie. Oltre a questi due nomi, troviamo inoltre James Marsden (Tom), Neal McDonald, Tika Sumpter, Natasha Rothwell e Adam Pally. Alla regia della pellicola, inoltre, siede Jeff Fowler.

Sonic The Hedgehog, infine, debutterà ufficialmente il prossimo anno, precisamente il 13 febbraio in tutte le migliori sale cinematografiche italiane. Naturalmente, seguiranno dovuti aggiornamenti sulla pellicola. Pace fatta con gli utenti?