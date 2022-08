Dopo il grande successo delle prime due iterazioni in live action dedicate al mitico ricco blu, tutto è pronto per il ritorno sul grande schermo. Paramount Pictures ha infatti annunciato la data di uscita del terzo film su Sonic, confermando la presenza di Tails e Knuckles (già grandi protagonisti del sequel). Fan di Sonic, allacciate le cinture!

Sonic

La data di uscita del terzo film su Sonic

Il terzo film su Sonic arriverà nelle sale il 20 dicembre 2024, giusto in tempo per le festività natalizie. L’annuncio di un nuovo capitolo era arrivato già a febbraio assieme a quello di uno spinoff su Knuckles, doppiato nella versione originale da Idris Elba. Non sappiamo se tornerà a bordo Jim Carrey nuovamente nei panni del Doctor Robotnik, un’interpretazione elogiata da tutti. L’attore ha più volte dichiarato di volersi prendere una pausa dal mondo della recitazione.

Quello che è certo, invece, è che nel terzo film i fan assisteranno al debutto in live action di Shadow, comparso brevemente nella scena post-credits del sequel. Gli scrittori del film avevano rivelato, in un’intervista rilasciata a maggio, che avrebbero voluto trarre ispirazione da Sonic Adventures 2 e Shadow the Hedgehog, videogame stand-alone a lui dedicato.

Running faster, flying higher, and punching harder. #SonicMovie3 hits theatres on December 20, 2024. pic.twitter.com/DcFGbaKUao — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) August 9, 2022

Il sequel di Sonic il Film (qui la nostra recensione) è stato un enorme successo e ha battuto il record per il miglior weekend di apertura per un film basato su un videogioco. Questa la sinossi:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.