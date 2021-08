Sonny Chiba: morto il celebre interprete di Hattori Hanzō in Kill Bill

Stando a quanto comunicato in esclusiva dal noto sito giapponese Japan’s Oricon News, oggi, all’età di 82 anni, è venuto a mancare l’attore Sonny Chiba pseudonimo di Sadaho Maeda. Era stato ricoverato in ospedale lo scorso 8 agosto a causa di alcune complicazioni dovute alla polmonite interstiziale causata dal virus Covid-19.

Sonny Chiba: uno dei più grandi attori di fil di arti marziali di sempre

L’attore e artista marziale giapponese era divenuto celebre in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Hattori Hanzō in Kill Bill (che potete recuperare su Amazon) e lo stesso regista Quentin Tarantino l’ha più volte definito “il più grande attore che abbia mai lavorato nei film di arti marziali”. In questa pellicola ha interpretato il proprietario di un ristorante di sushi che era in realtà un leggendario fabbricante di spade. Fu proprio lui a realizzare la celebre katana impugnata da Uma Thurman dopo che lei gli chiese dell’“acciaio giapponese” nella sua ricerca di vendetta.

Chiba, prima di Kill Bill, divenne celebre per aver recitato in dozzine di film e programmi televisivi fin dai primi anni ’60. Tra i suoi prodotti più popolari c’erano le serie Yakuza Cop e Street Fighter, entrambi realizzati negli anni ’70.

Sonny Chiba è stato anche uno dei primissimi attori a sfruttare le sue qualità innate nelle arti marziali prima verso un pubblico prettamente giapponese e successivamente anche a livello internazionale. Il suo successo fu talmente grande che già negli anni ’70 decise di aprire una scuola unicamente dedicata ai potenziali attori di film di arti marziali. A livello internazionale, la sua prima apparizione cinematografica avvenne nel 1974 con Gekitotsu! Satsujin ken, che lo consacrò immediatamente come uno degli interpreti di film di arti marziali giapponesi più importanti per i due decenni successivi. Per quanto riguarda, invece, le sue recenti apparizioni, oltre a Kill Bill di Quentin Tarantino, lo ricordiamo anche in Fast and Furious: Tokyo Drift, il terzo capitolo della serie, nel ruolo del Sig. Kamata.