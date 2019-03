Sono in arrivo nuove localizzazioni per Dungeons & Dragons

Gale Force Nine ha annunciato i nomi dei prossimi paesi, in cui verrà rilasciata la localizzazione della quinta edizione di Dungeons & Dragons. Dopo il primo giro di edizioni localizzate (in cui sono state coinvolte Francia, Germania, Italia e Spagna), Gale Force Nine è pronta a rilasciare altre quattro edizioni localizzate: Brasile, Corea, Polonia e Russia. Gale […]

Gale Force Nine ha annunciato i nomi dei prossimi paesi, in cui verrà rilasciata la localizzazione della quinta edizione di Dungeons & Dragons. Dopo il primo giro di edizioni localizzate (in cui sono state coinvolte Francia, Germania, Italia e Spagna), Gale Force Nine è pronta a rilasciare altre quattro edizioni localizzate: Brasile, Corea, Polonia e Russia.

Gale Force Nine è un’azienda fondata nel 1998 ed era specializza nel design e nella distribuzione di componenti e accessori per i giochi in scatola e di miniature. Con il tempo la compagnia è cresciuta ed è diventata la maggior produttrice di segnalini, token e scenari per miniature. A partire dal 2017 Wizards of the Coast ha iniziato a collaborare con questa azienda, che in questo modo ha ampliato maggiormente il suo profilo business.

Per riuscire a fornire una localizzazione migliore alle nazioni interessate, Gale Force Nine ha stipulato accordi con case editrici locali: Galapagos Jogos per il Brasile, TRPG Club in Corea, Rebel per la Polonia e Hobby World in Russia.

I manuali che saranno pubblicati nella prossima primavera saranno: D&D Starter Set, Players Handbook, Monster Manual e Dungeon Masters Guide. Come parte dell’accordo tra Gale Force Nine e le società coinvolte, queste ultime si occuperanno anche della localizzazione, nei rispettive paesi, dei prodotti su licenza di D&D quali le Spell Cards e lo schermo del DM.

Abbiamo raccolto qualche informazione su questi editori locali:

Rebel è un’azienda fondata nel 2003 che nasce come un negozio online di giochi in scatola e successivamente diventa la casa editrice polacca che ha la licenza dei titoli più famosi oltre a sviluppare e pubblicare i suoi giochi.

Galápagos Jogos è attiva dal 2009, ed è una delle compagnie leader del settore del mercato brasiliano. Si occupasi di distribuzione, vendita e pubblicazione. Galápagos Jogos è considerata una delle aziende che per prima ha importato i board game moderni nel mercato brasiliano.

Hobby World è la casa editrice che in Russia si occupata della pubblicazione della maggior parte dei giochi esteri diffusi sul mercato locale ed è attiva dal 2001. Il loro quartier generale è a Mosca, ma hanno sedi a Kiev e a Minsk, mentre i loro negozi sono diffusi in tutta la nazione.

TRPG è un’editore coreano che ha una forte vocazione nelle edizioni localizzate di vari giochi di ruolo.

I manuali, nelle loro nuove edizioni localizzate, saranno messi in commercio a partire dalla primavera del 2019.