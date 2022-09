Sembra che Karate Kid stia per tornare nuovamente nei cinema. Andando oltre il successo che Cobra Kai sta riscuotendo con il grande pubblico, secondo quanto riportato da Variety parrebbe che il franchise stia preparandosi per un ritorno nelle sale di tutto il mondo. Non un progetto collaterale quindi, non un prequel o uno spin-off, ma un vero e proprio passo in avanti, partendo proprio da dove ci eravamo lasciati nel 2010 con Jaden Smith e Jackie Chan.

Quando sono cominciate a circolare queste voci su Karate Kid?

Queste voci sono cominciate a circolare proprio subito dopo la premiere della quinta stagione di Cobra Kai su Netflix, indicando come probabile finestra d’uscita della nuova pellicola il 2024, precisamente per il 7 giugno 2024. Per adesso non si conosce nulla riguardo al progetto, non essendoci dettagli né legati alla trama, né una sinossi, né notizie legate al casting. Non è chiaro nemmeno se andrà a connettersi con tutti gli eventi visti fino ad ora nella serie suddetta, o se prenderà piede altrove.

Acquistate il Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione per godervi Netflix tranquillamente sul vostro televisore.

Il primissimo film di Karate Kid uscì nel 1984, divenendo ben presto una pellicola di successo e successivamente un cult, al punto da essere seguito da altri tre film e dalla serie che tutti conosciamo. Anche Cobra Kai ha quindi ha confermato l’attuale amore e interesse verso questo particolare universo narrativo, con le sue cinque stagioni attualmente in corso d’opera, e ricevendo sempre lusinghe da pubblico e critica. Con essa sono tornati anche tantissimi volti del passato, aprendo numerose nuove possibilità all’interno del franchise, data anche la buona accoglienza.

Sony ha quindi confermato di avere dei piani nei confronti di Karate Kid dal punto di vista cinematografico: non ci resta quindi che attendere nuovi dettagli in merito, così da avere un quadro più chiaro sull’entità del progetto e su coloro che ne saranno coinvolti.