Sophia Di Martino: ruolo da co-protagonista in Loki?

Sono solo voci di corridoio, ma a quanto pare Sophia Di Martino, dopo essersi ufficialmente unita al cast della serie TV di Loki in arrivo su Disney+, potrebbe interpretare un ruolo molto particolare. Infatti, sembrerebbe esserci la possibilità che l’attrice possa vestire i panni della co-protagonista di Loki, questo interpretato inevitabilmente da Tom Hiddleston. Dunque, se l’indiscrezione riguardante l’attrice sarà confermata, assisteremo all’arrivo di una versione di Loki al femminile. Ovviamente, gli appassionati dei film Marvel, ma anche dei fumetti, sapranno bene che non sarebbe una vera e propria novità. Infatti più volte si è assistito a questo tipo di metamorfosi da parte dei supereroi.

"Loki": Sophia Di Martino to co-star with Tom Hiddleston in Marvel series (EXCLUSIVE) https://t.co/p4tT2sRKXe pic.twitter.com/cHL8OiTRaW — Variety (@Variety) November 15, 2019

Ovviamente, questo andrebbe ad aumentare la curiosità dei fan per cercare di capire in che modo e in che circostanze potrebbe avvenire la trasformazione del supereroe. Insomma si preannuncia una serie televisiva tutta da scoprire che potrebbe rivoluzionare l’intero Universo Marvel. Dunque, non c’è da escludere che Loki dovrà ripetutamente modificare il suo aspetto in base alle diverse vicende che dovrà affrontare.

Quindi, secondo i rumor che stanno circolando in queste ore, la serie televisiva di Loki sarà tutt’altro che noiosa. Dunque, cosa ne pensate dell’idea di vedere il supereroe Loki in una femminile e interpretato da Sophia Di Martino? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti. Ricordiamo infine che l’arrivo della serie TV su Disney+ è previsto nel corso della primavera del 2021. Mentre il servizio streaming sarà disponibile in Italia a partire dal mese di marzo 2020.