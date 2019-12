Sostenibilità ambientale: Lego dice addio ai sacchetti di plastica

Il traguardo di una sostenibilità ambientale maggiore sarà per Lego una delle sfide prioritarie dei prossimi anni, per l’azienda di Billund infatti la problematica legata all’utilizzo di plastica, ed il conseguente inquinamento, rappresenta una delle questioni più importanti e delicate.

Come per molti produttori di giocattoli, anche Lego sta cercando di aderire a politiche ambientali più consapevoli e nell’attesa di trovare la formula perfetta per una plastica biodegradabile per i suoi mattoncini, l’azienda di Billund sta concentrando i suoi sforzi immediati nel confezionamento dei suoi giocattoli. Entro il 2025 infatti l’azienda si impegnerà ad utilizzare materiali interamente sostenibili nei suoi packaging, mentre nel breve periodo le buste di plastica verranno bandite da tutti i suoi negozi. Al posto degli iconici sacchetti di plastica gialli con il mattoncino saranno introdotte delle buste di carta riciclata al 100% certificata Forest Stewardship Council® (FSC). La sostituzione nel circuito dei negozi, che ammonta ad un totale di più di 500 punti vendita, avverrà entro la fine del 2020.

I più attenti tra voi però non avranno potuto fare a meno di pensare che in Italia i sacchetti utilizzati presso i Lego Store locali siano già di carta. In questo caso possiamo essere orgogliosi del nostro paese, che dal 2011 ha bandito l’utilizzo di buste di plastica per gli esercizi commerciali .

L’obiettivo del 2025 comprenderà, oltre alla sostituzione delle buste di plastica dal circuito retail, anche alternative più sostenibili per i packaging dei propri prodotti. I criteri che verranno applicati a questo processo produttivo saranno:

Rinnovabilità : il 100% delle scatole, bustine e imballaggi speciali dovrà essere composto da materiali riciclati o interamente riciclabili.

: il 100% delle scatole, bustine e imballaggi speciali dovrà essere composto da materiali riciclati o interamente riciclabili. Efficienza : Lego si impegnerà a studiare nuove soluzioni in grado di ottimizzare i packaging.

: Lego si impegnerà a studiare nuove soluzioni in grado di ottimizzare i packaging. Riciclabilità: Lego continuerà a supportare la progettazione di scatole in grado di essere completamente riciclate dai consumatori.

Alcune di queste azioni sono già state intraprese da Lego, per esempio la dimensione delle scatole è stata ridotta del 14% mentre all’interno dei calendari dell’avvento i vassoi contenitori in plastica sono stati sostituiti da contenitori di cartone riciclato.