Sotto Assedio: in arrivo la seconda espansione per This War of Mine: Il Gioco da Tavolo

Appassionati di This War of Mine, questa news è per voi: in arrivo da Pendragon Game Studio This War of Mine: Sotto Assedio, la seconda espansione di questo gioco da tavolo.

This War of Mine: Sotto Assedio sarà la nuova espansione per This War of Mine: Il Gioco da Tavolo, board game dall’alta componente narrativa, ambientato in uno scenario bellico moderno. I nuovi contenuti di Sotto Assedio espanderanno il tema della sopravvivenza nella città di Pogoren, devastata dalla guerra.

In This War of Mine: Il Gioco da Tavolo i giocatori impersoneranno un gruppo di civili impegnato a sopravvivere agli orrori della guerra che ha investito la loro città, in cui il gruppo di gioco dovrà organizzare il proprio rifugio e trovare modi per sostentarsi esplorando la città alla ricerca di risorse preziose.

Il gioco sarà incentrato così sulle scelte difficili che porteranno di volta in volta ad affronterete sfide faticose e dolorose, per dare vita ad un’esperienza catartica e coinvolgente.

Questa seconda espansione darà modo di giocare Speranza Perduta, una nuova campagna story-driven che si svilupperà in 3 atti e oltre 750 paragrafi. Speranza Perduta sarà ambientata sulla sua plancia di gioco dedicata e introdurrà nuove regole specifiche per questo scenario.

Sotto Assedio enfatizzerà ulteriormente l’esperienza narrativa, offrendo la possibilità ai suoi giocatori di scegliere come plasmare il destino di Pogoren, diventando fautori di quei cambiamenti. Ad aggiungere a questa espansione un ulteriore elemento drammatico sarà anche il modulo Orfani di Guerra che introdurrà il tema della sopravvivenza dei bambini, complicando ulteriormente le scelte dei giocatori, che mai come in questo caso dovranno valutare il peso e le conseguenze di tali decisioni.

Oltre alla nuova campagna, Sotto Assedio conterrà molto altro materiale, come nuovi segnalini, carte inedite e nuove zone che potranno essere aggiunte anche a quelle del gioco base, 4 nuove miniature soldato e una nuova miniatura del cane, un compagno animale che potrà essere utilizzato con dei paragrafi speciali.

This War of Mine: Sotto Assedio sarà disponibile a partire da marzo 2020.