“Sotto Shock” e “Bliss” in arrivo in Blu-Ray e DVD il 2 Aprile

Per gli amanti degli horror, sono in arrivo in home video due classici di Midnight Classics e Midnight Factory. Dal 2 aprile 2020 saranno disponibili in DVD e Blu-Ray in edizione limitata Sotto Shock e Bliss.

In questo terzo appuntamento con Midnight Classics (dopo La casa nera e L’ultima casa a sinistra già disponibili in DVD e Blu-Ray limited edition) si avrà modo di vedere in maniera elettrizzante il male e l’energia allo stato puro di Wes Craven. Sotto Shock, film del 1989 prodotto dalla Carolco Pictures e della Alive Films, vede nel ruolo del cattivo Mitch Pileggi (Basic Instinct, Vampiro a Brooklyn, Transformers – L’ultimo cavaliere), noto soprattutto al grande pubblico per il ruolo del Vicedirettore Skinner nella serie X-Files, oltre a Michael Murphy di Manhattan e Ted Raimi di Ash vs Evil Dead.

“In una piccola città della provincia americana un serial killer viene arrestato e condannato a morte. Durante l’esecuzione sulla sedia elettrica però, il suo spirito, galvanizzato dalla corrente, acquista poteri sovrumani, che gli permettono di trasferirsi da un corpo all’altro tramite le onde TV. Comincia così una nuova caccia che metterà a dura prova l’intera comunità.”

La Limited Edition di Sotto Shock, sarà la prima di una nuova serie di Midnight Classics con un packaging rivisto per esaudire le richieste dei fan, come la richiesta che il booklet da 24 pagine, venisse separato dal resto della confezione e contenuto all’interno del cofanetto per una più semplice fruizione. Le edizioni in DVD e Blu-Ray con un solo disco, avranno anche una cartolina da collezione e un sacco di contenuti extra:

Le avventure di Alison: intervista all’attrice Cami Cooper

L’elettricista: Intervista con l’attore Mitch Pileggi

E’ vivo: intervista con il produttore esecutivo Shep Gordon

No More Mr.Nice Guy: La musica di Sotto Shock

Vintage making of

Galleria fotografica

Storyboard

Trailer

Radio Spot

Il nuovo appuntamento con Midnight Factory è invece dedicato a Bliss, un horror “dal cuore punk” del 2019 che colpisce allo stomaco. Realizzato solamente con una cinepresa da 16mm, scritto e diretto dal giovanissimo Joe Begos (Almost Human, The Mind’s Eye), vede nel cast Dora Madison (Friday Night Lights, Dexter) e racconta le vicende di una pittrice in preda a un blocco creativo che nel disperato tentativo di completare il suo capolavoro, viene catapultata in un inferno allucinatorio fatto di droghe, sesso e morte nel ventre di una squallida Los Angeles.