Soul: ecco il trailer del nuovo film Pixar con Jaime Foxx

Annunciato a Giugno di quest anno, Soul è il nuovo film di Disney Pixar, che uscirà nelle sale americane il 19 Giugno 2020 e del quale oggi è stato rilasciato un primo trailer.

Soul sarà diretto da Pete Docter (già regista di Up e Coco, sempre di Pixar) e racconterà il viaggio di Joe Gardner, insegnante di musica jazz che avrà l’opportunità di riscoprire il vero se stesso interiore. Il protagonista avrà la voce dell’attore Jaime Foxx, accompagnato da Tina Fey e il musicista dei The Roots Questlove.

Ecco la sinossi ufficiale:

Il nuovo film Pixar era stato annunciato nel giugno scorso al D23 e il profilo Twitter ufficiale di Pixar aveva così scritto:

One year from today, Pixar Animation Studios will take you on a journey from the streets of New York City to the cosmic realms to discover the answers to life's most important questions. Disney & Pixar's "Soul" arrives in theaters on June 19, 2020. pic.twitter.com/D3VP8Tw4RM

— Pixar (@Pixar) June 19, 2019