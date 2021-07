Soul Plumber: il nuovo fumetto horror della DC

Last Podcast on the Left è uno dei podcast più popolari. Dal giorno del suo lancio, nel 2011 su Last Podcast Network, il canale si è dedicato completamente all’horror, sia reale che immaginario, andando a coprire argomenti come crimini realmente accaduti e il paranormale.

È condotto dal comico Ben Kissel, dal produttore Marcus Parks e dal comico e attore Henry Zebrowski, i quali, questo ottobre, faranno squadra con l’artista John McCrea e la DC Horror per portare ai lettori Soul Plumber, una storia che tutti gli amanti dell’horror apprezzeranno senza ombra di dubbio.

Soul Plumber: la nuova impronta horror della DC

Dalla geniale mente di Marcus Parks, Henry Zebrowski e Ben Kissel, i presentatori di Last Podcast on the Left, Soul Plumber è la nuova serie di 6 numeri che si tuffa nelle fogne dell’anima umana, e vede anche l’apparizione di molti demoni.

Questa la sinossi:

Edgar Wiggins, un ex seminarista caduto in disgrazia, è alla disperata ricerca di un modo per rispondere a quella che crede essere la sua vocazione. Pensa di averla trovata in un seminario ospitato in una sala conferenze di un hotel dagli Idraulici dell’Anima, che hanno una macchina che potrebbe essere il segreto per liberare le anime da Satana. Edgar è troppo al verde per partecipare, ma questo non basta a fermare la sua devozione: ruba i progetti e costruisce una versione pirata con i componenti che può permettersi con il suo stipendio da benzinaio. Poi va a caccia di un demone, lo manca… e finisce per tirare fuori qualcosa di molto peggio.

Sia Parks che Zebrowski sono stati fin da subito entusiasti di lavorare al progetto.

Queste le parole dello scrittore Marcus Parks:

“Il mio primo fumetto è stato Swamp Thing #32 quando avevo cinque anni, quindi fare un fumetto horror grossolano e strano con la DC, con disegni nientemeno che di John McCrea, va oltre le mie fantasie più sfrenate.”

Allo stesso modo, Zebrowski era eccitato per il libro, affermando che questo è un sogno che si avvera. Inoltre Parks ha elogiato l’arte di McCrea ed era entusiasta di lavorare con l’artista.

Katie Kubert, l’editor della DC Horror, ha dichiarato:

“Vogliamo creare grandi storie da far leggere alla gente, che siano spaventose, inquietanti e divertenti per i fan dell’horror che siano o meno già lettori di fumetti. Stiamo costruendo sull’eredità di classici come House of Secrets con qualcosa che è volgare, e spaventoso, e semplicemente fantastico.”

Scritto da Marcus Parks, Henry Zebrowski e Ben Kissel, disegnato da John McCrea (Hitman, Judge Dredd), il numero 1 di Soul Plumber sarà in vendita in stampa e in digitale il 5 ottobre e sarà anche disponibile sul servizio di fumetti digitali DC Universe Infinite della DC lo stesso giorno.

