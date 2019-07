Sounds & Fury: trailer per il film anime Netflix sulla musica di Sturgill Simpson

Il Premio Grammy Sturgill Simpson racconterà il suo nuovo album in Sound & Fury, il film anime Netflix prodotto dallo studio di Batman Ninja.

La sublime combinazione di musica americana ed animazione giapponese da vita a Sound & Fury, un nuovo film anime nato dalla congiunzione delle forze dell’artista e Premio Grammy Sturgill Simpson e lo sceneggiatore e regista Jumpei Mizusaki, papà di Batman Ninja.

Previsto su Netflix in tutto il mondo il prossimo autunno, la pellicola sarà interamente dedicata alla musica rock americana proveniente dal prossimo album di Sturgill Simpson, da cui prenderà lo stesso nome, e che verrà pubblicato simultaneamente sotto l’etichetta Elektra Records.

Queste le dichiarazioni dell’artista: “Sound & Fury è un progetto crossmediale di cui vado molto orgoglioso. Nell’album ogni canzone si connette all’altra con una storia che ho tenuto a scrivere personalmente, e lo stesso succederà nel film: ad ogni brano verrà dedicato un segmento anime del film.” Nel progetto sono coinvolti Takanobu Mizuno, Elsa Nakamichi, Hajime Sasaki e Shinji Takagi dello Studio Kamikaze Douga (Batman Ninja), Takashi Okazaki (Afro Samurai) nel ruolo di character designer, Masaru Matsumoto di Grayscale Arts (Starship Troopers: Attacco su Marte), Michael Arias (The Animatrix), Henry Thurlow ed Arthell Isom di D’Arth Shtajio e Koji Morimoto (Akira). Produttore esecutivo del film sarà invece Shunsuke Ochiai.

L’album musicale Sound & Fury è prodotto da Simpson stesso e corrisponde alla sua prima uscita dal 2016, dopo A Sailor’s Guide to Earth, che vinste il Premio di Best Country Album, oltre a ricevere diverse nomination alla 59° Edizione dei Grammy Awards. Un progetto molto simile venne già realizzato nel 2003, dalla congiunzione delle sforze di Toei Animation che realizzò con lo splendido tratto di Leiji Matsumoto (Capitan Harlock, Galaxy Express 999), il lungometraggio Interstella 5555 – The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem basato interamente su Discovery, album dei Daft Punk.

Sound & Fury verrà rilasciato su Netflix a settembre.