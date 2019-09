South Park su Netflix: arriverà questo mese!

Netflix ha annunciato ufficialmente che South Park arriverà nel suo catalogo a partire da questo mese. Ne vedremo delle belle!

L’irriverente South Park sta raggiungendo i palinsesti messi a disposizione da Netflix. A farne l’annuncio è lo stesso colosso dell’intrattenimento casalingo su Facebook, che ha anche confermato il giorno in cui questa serie televisiva sarà a disposizione di tutti gli abbonati.

Per chi non conoscesse South Park – ne dubitiamo fortemente -, si tratta di una serie televisiva che negli anni ha riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo, infatti essa ha raggiunto la bellezza di 22 stagioni, guadagnandosi di diritto la conferma per tre ulteriori stagioni di dieci episodi ciascuna.

Bisogna segnalare che l’annuncio è stato seguito da alcuni dettagli al quanto controversi. Purtroppo, Netflix non renderà disponibili tutte le stagioni, ma bensì “alcune stagioni e una selezione dei migliori episodi“. Questo vuol dire che difficilmente vedremo tutte le 296 puntate uscite fino a questo momento in futuro.

Oh mio dio, South Park sarà disponibile dal 27 settembre. BRUTTI BASTARDI! Publiée par Netflix sur Mercredi 18 septembre 2019

In ogni caso, la selezione dei migliori episodi di South Park farà il suo debutto ufficiale su Netflix il prossimo 27 settembre. Come di consueto, vi terremo aggiornati su un possibile nuovo annuncio. Nel frattempo, vi consigliamo di guardare tutti gli episodi disponibili.