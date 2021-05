Space Jam: A New Legacy, confermato il cameo di Michael Jordan

Mancano ormai pochi mesi all’uscita nelle sale e su HBO Max di Space Jam: A New Legacy, seguito diretto dello storico film con Michael Jordan, diventato un vero e proprio cult degli anni ’90. Sin dal suo annuncio sono stati in molti a chiedersi se il grande cestista potesse avere un ruolo di qualche sorta e a quanto pare la risposta è affermativa.

Intervistato di recente ai microfoni di Access Hollywood Don Cheadle, che nel nuovo film vestirà i panni di una malvagia intelligenza artificiale, ha confermato la presenza di Michael Jordan, spiegando però che avverrà in una maniera inusuale e inaspettata.

Il grande protagonista del nuovo Space Jam sarà il campione Lebron James, che farà squadra con i mitici Looney Tunes. Il film uscirà il 16 luglio in America, mentre per l’Italia toccherà attendere settembre. Da noi si chiamerà Space Jam: New Legends.

Space Jam: A New Legacy, ci sarà anche Michael Jordan

Diretto da Malcolm D. Lee, Space Jam: A New Legacy manterrà il mix classico di CGI e live-action. Alcuni personaggi hanno poi subito un restyling, su tutti quello di Lola Bunny, che ha suscitato alcune polemiche sui social, ma è stato difeso a spada tratta dal regista e dalla Warner.

Nel cast ci saranno anche Khris Davis (Judas and the Black Messiah, Atlanta), Sonequa Martin-Green (The Walking Dead, Star Trek: Discovery), l’esordiente Cedric Joe, Jeff Bergman e Eric Bauza (Looney Tunes Cartoons). Questa la sinossi ufficiale:

Durante un viaggio negli studios della Warner Bros., la superstar dell’NBA LeBron James e suo figlio rimangono accidentalmente intrappolati in un mondo che contiene tutte le storie e i personaggi della Warner stessa, sotto il controllo di una forza onnipotente e malfunzionante chiamata Al G (interpretata da Don Cheadle). Con l’aiuto di Bugs Bunny, LeBron deve navigare in un mondo mai immaginato prima, pieno di scene e personaggi iconici di film mentre radunano i Looney Tunes per salvare suo figlio disperso. Ora per tornare a casa, Lebron e i Tunes devono svelare il misterioso piano di Al G e vincere un’epica partita di basket contro le super versioni digitalizzate dell’NBA e le più grandi star della WNBA mentre tutto il mondo guarda.

In attesa del nuovo film, potete recuperare Space Jam nella splendida versione da collezione Titans of Cult – Steelbook. La trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.