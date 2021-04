Space Jam: New Legends: tutti gli easter egg del trailer!

Il trailer di Space Jam: New Legends ha sorpreso per la quantità di citazioni e easter egg che contiene. Ma oltre ai Looney Tunes, quali personaggi abbiamo visto far capolino nel breve montaggio di lancio del film? Ecco chi abbiamo scovato.

Nel sequel del cult del 1996 (di cui potete trovare l’Edizione Limitata Vintage Pack a questo link) la stella del NBA Lebron James si ritroverà coinvolto nella partita di basket più importante della sua vita. Ad affiancarlo i Looney Tunes, che torneranno nuovamente a calcare il parquet e mettersi in gioco in uno nuovo match contro la Goon Squad, un agguerrito team di mostri mutanti.

A differenza del primo film della serie, il nuovo trailer di Space Jam ci mostra fin da subito una vocazione citazionista, sfruttando il ricco arsenale di proprietà intellettuali di Warner Bros. e mettendo in campo anche personaggi e universi non proprio per bambini e famiglie. Ma andiamo con ordine e partiamo dall’inizio.

Il trailer ha una durata complessiva di 2 minuti e 38 secondi. La prima citazione avviene a poco meno di 30 secondi dall’inizio con James che si chiede se lo strano portale che si tra formando davanti a lui sia o meno Matrix. Da quel punto il trailer ci da il benvenuto nel Serververso, la dimensione multimediale in cui si svolgerà la vicenda: una sorta di versione cinetelevisiva, simile all’Oasis di Ready Player One, costellata da pianeti tematici e abitati dai diversi franchise di successo. Vediamo così la caduta di Lebron nella “tana del Bianconiglio” mentre sorvola il mondo di Game of Thrones, quello de Il Mago di Oz (con tanto di passaggio da Technicolor del mondo di Oz al bianco e nero del Kansas) e anche il mondo dei fumetti DC.

Dal Serververso King James verrà spedito nel Looney Mondo, ovvero il regno dei Looney Tunes, dove farà la conoscenza di Bugs Bunny e gli altri componenti della squadra. In questo mondo, il campione NBA si ritroverà a dover sottostare alle bislacche regole dei cartoon, con gag di tipo slapstick e improbabili interazioni con l’ambiente circostante. Nella sua missione per assemblare la squadra di basket definitiva, James elencherà (al minuto 1:17) alcuni personaggi con doti fuori dal comune: Superman, Gandalf, King Kong e il Gigante di Ferro.

Nonostante i suoi desiderata la Tune Squad sarà poi composta dalla banda dei Looney Tunes, con alcune aggiunte di personaggi secondari come Marvin il Marziano, Garlo il Gallo e Gossamer.

A partire da 1:37 l’atmosfera del trailer cambierà introducendo l’arena in cui la partita sarà disputata. La grafica 2D dei cartoon classici cederà il passo alla cgi 3D. In questa porzione del trailer appariranno il grosso dei cameo e delle citazioni.

Nell’ordine sfilano davanti ai nostri occhi la Mystery Machine della gang di Scooby-Doo, il già citato Gigante di Ferro, Drogon di Game of Thrones, King Kong e diversi personaggi di Hanna-Barbera tra cui i Flinstones, i Jetsons, Yoghi, Bubu e lo squalo Jabber.

Nello stacco successivo (1:45) il trailer ci mostrerà una delle scimmie volanti di Oz, Pennywise, un agente di Matrix, Mr. Freeze. Sempre in varie inquadrature sarà possibile cogliere sullo sfondo gli estranei di Game of Thrones, diversi personaggi di Batman (tra cui il Joker e il Pinguino), Cheetara di Thundercats, le Amazzoni di Wonder Woman i Warboys di Mad Max: Fury Road, Mamma Fratelli da I Goonies e i Drughi di Arancia Meccanica.

Oltre a Lebron James nel film troveremo anche Don Cheadle nel ruolo di Al-G Rhythm, l’antagonista principale del film.

L’uscita di Space Jam: New Legends è prevista, per il mercato americano, a partire dal 16 luglio 2021, con distribuzione nelle sale cinematografiche e in contemporanea su HBO Max.

In Italia l’uscita del film è prevista per settembre 2021, ma al momento non è ancora chiaro quale canale distributivo sarà scelto per il lancio del film nel mercato domestico.