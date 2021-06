Space Jam: New Legends, il nuovo trailer riaccende la sfida

Il campione NBA LeBron James torna al fianco di Bugs Bunny nel film misto di animazione e live-action Space Jam: New Legends, diretto da Malcolm D. Lee e prodotto da Ryan Coogler e Maverick Carter. In attesa dell’uscita del film nelle sale italiane, prevista a partire dal prossimo 23 settembre di quest’anno, Warner Bros. ha ora rilasciato il nuovo trailer in italiano, visionabile poco più in basso.

La trama di New Legends vedrà LeBron e il suo giovane figlio Dom intrappolati in uno spazio digitale da una temibile Intelligenza Artificiale. Il campione dell’NBA farà tutto ciò che gli sarà concesso per tornare a casa e per farlo deciderà di aiutare Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei leggendari Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale, ossia una potente squadra di basket all stars di primo piano. I Tunes saranno quindi chiamati a sfidare i Goons ancora una volta, in un match di pallacanestro che ridefinirà in maniera decisamente forte anche il legame tra LeBron e il suo giovane figlio.

Ricordiamo che il film è di fatto il sequel dell’originale Space Jam uscito nel 1996 (a distanza quindi di ben 25 anni). La prima pellicola con i Looney Tunes si impose al botteghino grazie soprattutto alla presenza nel cast del campione dell’NBA più famoso di tutti i tempi, ossia il leggendario Michael Jordan.

Nel cast di Space Jam: New Legends troviamo anche Don Cheadle (The Avengers), Khris Davis (Judas and the Black Messiah), Sonequa Martin-Green (The Walking Dead), l’esordiente Cedric Joe, Jeff Bergman, Eric Bauza e Zendaya (Malcolm & Marie, Spider-Man Homecoming). Il film è prodotto da Ryan Coogler, LeBron James, Maverick Carter e Duncan Henderson, i produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Allison Abbate, Jesse Ehrman, Jamal Henderson, Spencer Beighley, Justin Lin, Terence Nance e Ivan Reitman.