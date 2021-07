Space Jam: New Legends, tra le voci italiane anche Fedez

Finalmente sono state rivelate le voci italiane che andranno a doppiare i personaggi di Space Jam: New Legends, il film sequel dello storico film del 1996, Space Jam, con Michael Jordan, uscito in America il 16 luglio mentre in Italia arriverà il 23 settembre. Nella squadra delle voci italiane di Space Jam: New Legends ci saranno Fedez, Carlton Myers, Gianluca Gazzoli, Cecilia Zandalasini e Flavio Tranquillo.

Space Jam: New Legends, ecco chi doppierà chi

Il cantante Fedez presterà la voce a Wet-Fire, il membro della Goon Squad interpretato nella versione originale da Klay Thompson. Nella sua versione digitale super potenziata è in grado di creare ostacoli meteorologici sul campo, sparare fiamme o schizzare onde d’acqua contro la squadra avversaria.

Carlton Myers, la leggenda del basket italiano, sarà invece la voce di The Brow, il giocatore della Goon Squad doppiato nella versione originale da Anthony Davis. The Brow è decisamente veloce e forte, senza contare che ha ben 9 metri di ali blu brillanti che gli permettono di elevarsi al di sopra degli avversari in campo.

White Mamba, la giocatrice della Goon Squad interpretata nella versione originale dalla star del basket Diana Taurasi, sarà doppiata da Cecilia Zandalasini. White Mamba può trasformarsi in un vero mamba mortale, capace di scivolare, avvolgere e colpire come mai prima d’ora.

Gianluca Gazzoli e Flavio Tranquillo saranno i commentatori e quindi doppiano i telecronisti interpretati nella versione originale rispettivamente da Lil Rel Howery ed Ernie Johnson Jr.

Space Jam: New Legends, la produzione

Space Jam: New Legends è diretto da Malcolm D. Lee (Girls Trip, Night School), prodotto da Ryan Coogler, LeBron James, Maverick Carter e Duncan Henderson, mentre i produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Allison Abbate, Jesse Ehrman, Jamal Henderson, Spencer Beighley, Justin Lin, Terence Nance e Ivan Reitman.

Salvatore Totino (Spider-Man: Homecoming) è il direttore della fotografia, Troy Nethercott (Wonder Park) è il produttore delle animazioni, Kevin Ishioka (The Mule), Akin McKenzie ( When They See Us per Netflix) e Clint Wallace (l’imminente Eternals) sono gli scenografi. Abbiamo poi il montatore Bob Ducsay (Godzilla: King of the Monsters, Star Wars Episode VIII – The Last Jedi) e la costumista Melissa Bruning (Rampage, War for the Planet of the Apes). Le musiche sono di Kris Bowers (Greenbook, Bridgerton per Netflix).

Questa la sinossi:

Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche “King” James con il loro modo di giocare.

Nel cast di Space Jam: New Legends troviamo anche Don Cheadle (The Avengers), Khris Davis (Judas and the Black Messiah), Sonequa Martin-Green (The Walking Dead), l’esordiente Cedric Joe, Jeff Bergman, Eric Bauza e Zendaya (Malcolm & Marie, Spider-Man Homecoming).

