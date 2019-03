SpaceOrange42: tutte le novità per Modena Play 2019

SpaceOrange42 annuncia una serie di nuovi titoli che verranno presentati all'evento Modena Play 2019

Il Modena Play 2019 si avvicina sempre più e SpaceOrange42 presenta la sua line up dei titoli che verranno presentati durante la kermesse modenese. Oltre a Savage Worlds – Adventurers Edition, la nuova edizione del gioco di ruolo generico Savage Worlds, molti e interessanti sono gli altri titoli proposti: vediamoli insieme.

Pigsmoke, un gioco di ruolo di accademia e magia

SpaceOrange42 cala i giocatori nei panni dei docenti della Scuola di Stregoneria di Pigsmoke, la più rinomata istituzione d’America per l’educazione magica. Insegnate, pubblicate articoli e cercate di stare a galla nel periglioso mondo accademico.

Cabal, Maestri Sublimi

Con questo secondo Manuale d’Espansione per Cabal, gioco di ruolo dark-esoterico, vengono presentati nuovi sviluppi sulle quattro vie di Erudizione già presentate nel Manuale Base.

Be-Movie

Be-Movie, è un GDR che rende omaggio a quel cinema a basso costo che usava set, costumi e location provenienti da altri film. Si ripresenta ora con una nuova copertina. Be-Movie è stato finalista del premio gioco di ruolo dell’anno 2018.

Be-Movie Antologia

Oltre 100 blurb, scritti dagli autori di Be-Movie, da autori di giochi che non sono Be-Movie e da scrittori che, attirati da sogni di fama e gloria grazie a Be-Movie, hanno contribuito alla realizzazione della più grande raccolta di materiale mai stata fatta per un singolo gioco di ruolo italiano.

Yndaros – La Stella più Oscura

La Stella Più Oscura, è un modulo d’avventura per il gioco di ruolo Symbaroum e che si svolge in un periodo fatidico per la storia del regno. Un ampio resoconto della storia, delle attività, delle fazioni e dei conflitti di Yndaros, utile sia per i giocatori sia per il Game Master.

Di Uomini e Dei

Due nuove lunghe avventure per Symbaroum, ambientate tra il villaggio di Passo Prios e la città di Ravenia