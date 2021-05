SpaceX: il volo di SN15 è un successo

Buone notizie per SpaceX che è finalmente riuscita a completare perfettamente un test di volo per SN15 di SpaceX Starship. Il volo di prova è avvenuto presso Starbase di SpaceX a Boca Chica, in Texas, alle ore 18:24 locali (le 00:24 italiane) e rappresenta un importante banco di prova per SpaceX: le prove precedenti avevano riportato problemi significativi e non erano andati a buon fine, come accaduto nel test di marzo in cui il prototipo SN10 era esploso, pur essendo atterrato correttamente.

Come nelle volte precedenti, anche il lancio di questa notte ha sottoposto il prototipo a una serie di manovre necessarie a dimostrare la capacità di Starship di raggiungere una determinata altitudine. Il volo ha portato SN15 a raggiungere e superare i 10 chilometri di altitudine, mentre il trio di motori Raptor conduceva spinte alternate per eseguire manovre orizzontali di “capovolgimento” in fase di discesa controllata.

Il test di volo, che potete vedere nel video riportato più in basso, vede SN15 eseguire una perfetta sequenza di volo e atterraggio, anche se, come si può vedere nelle fasi finali dell’atterraggio, la parte inferiore della struttura è stata lambita dalle fiamme. Si è trattato comunque di un evento contenuto che non ha generato alcuna conseguenza alla struttura del prototipo.

Con questo test SpaceX ha finalmente trovato la perfetta combinazione per un completo ciclo di volo lancio-atterraggio, oltre a testare un prototipo di navicella spaziale dotata di alcune migliorie sia per la struttura del veicolo, per i motori più veloci ed efficienti e per il software più aggiornato.

Il successo di questo test di volo è quindi un piccolo passo che nel lungo periodo porterà all’utilizzo di astronavi riutilizzabili in grado di eseguire manovre in orbita attorno alla Terra e nello spazio, per missioni diverse, sia con che senza equipaggio.

Uno dei primi obiettivi perseguibili per SpaceX potrebbe essere il supporto logistico per programma Artemis Moon della NASA, che riporterà l’umanità sulla Luna; l’obiettivo più ambizioso della nave Starship rimane però portare un equipaggio umano su Marte per la prima volta.

A proposito di SpaceX e missioni spaziali a questo link di Amazon trovate una selezione di toppe per celebrare le diverse missioni di questi pionieri dell’esplorazione spaziale.