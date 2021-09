Spawn: Todd McFarlane annuncia nuovi fumetti e serie tv

Si tratta di un periodo piuttosto interessante per Todd McFarlane e l’universo di Spawn, il personaggio che l’autore ha creato per l’Image Comics al momento della fondazione della casa editrice nel 1992 che McFarlane ha aperto insieme a Rob Liefeld, Erik Larsen, Jim Lee, Jim Valentino, Marc Silvestri e Whilce Portacio. Nello specifico, McFarlane ha annunciato l’arrivo di nuove serie a fumetti sul personaggio e alcune trasposizioni per la televisione.

Spawn – Todd McFarlane annuncia nuove serie a fumetti e per la tv

Sappiamo da tempo che Todd McFarlane è al lavoro per realizzare il proprio film su Spawn, ed è impegnato a scrivere la sceneggiatura della pellicola. Per quanto riguarda l’universo a fumetti del personaggio, durante l’estate è stato lanciato lo Spawn Unvierse, un insieme di testate che ruotano intorno a quella principale, Spawn Unverse, King Spawn, The Gunslinger e The Scorched. In una recente intervista che McFarlane ha rilasciato a Bleedingcool l’autore ha rivelato che questo universo a fumetti vedrà un’ulteriore espansione con nuove testate, ma anche che ci sono dei progetti in lavorazione anche per la televisione.

Riguardo all’uscita di Scorched, in arrivo in America a Dicembre 2021, è stata posta una domanda a McFarlane riguardo al titolo della testata, privo del marchio Spawn, cosa che quindi potrebbe influire anche sulle stesse vendite. Il suo autore ha risposto facendo l’esempio di Action Comics e Detective Comics, le due serie che hanno dato i natali a Superman e Batman, e spiegando che la scelta è stata fatta considerando la presenza del personaggio principale al suo interno. Non sarà dunque una serie incentrata unicamente sul protagonista, ma che vedrà ruotare sulle sue pagine diversi personaggi facenti parte del suo universo. Il nome originale doveva essere, in questo senso, The Chain Gang. A ribaltare successivamente le carte sono state le anticipazioni delle uscite di Dicembre, in cui la testata appare con il nome Spawn: The Scorched.

Potete recuperare le storie originali di Spawn grazie a Panini Comics, che ha di recente cominciato a ristampare la serie principale di Todd McFarlane in volumi cartonati che trovate su Amazon.it

Per il prossimo futuro, Todd McFarlane ha rivelato di avere in cantiere altre serie per il 2022, portando il totale delle testate sull’universo di Spawn ad un totale di 9. Ben consapevole che si tratti di un numero molto alto, McFarlane ha rassicurato lettori e venditori, spingendoli a seguire quelle che più gli aggradano a seconda dei personaggi o degli autori coinvolti.

Riguardo alle trasposizioni per il cinema e la televisione, oltre al film già menzionato a cui McFarlane sta lavorando, sappiamo che è cantiere anche una serie tv di Sam e Twitch, comprimari dell’universo di Spawn. Sui nuovi progetti, in particolare per la televisione, l’autore ha rivelato che ce ne sono diversi, uno ancora segreto e un’altro che verrà annunciato prossimamente, ma di cui si sta già discutendo riguardo all’idea principale con l’emittente e gli studi. In totale, dovrebbero dunque essere in cantiere ben 4 progetti per portare Spawn fuori dai suoi fumetti.