Sembra proprio che Apple TV+ sia alla prese con un nuovo e interessante progetto. Secondo quanto riportato da Deadline il servizio di video in streaming ha intenzione di dare vita al live-action Speed Racer, una nuova serie basata sul manga di Tatsuo Yoshida Mach GoGoGo, pubblicato nel 1969, in Italia meglio conosciuto con il titolo Superauto Mach 5, il quale ha poi generato l’omonimo anime prodotto dallo studio Tatsunoko Productions, il leggendario studio di animazione che ha realizzato alcuni degli anime più influenti di tutti i tempi, tra cui l’originale Space Knight Tekkaman, Super Dimension Fortress Macross e L’irresponsabile capitano Tylor. Vediamo più nel dettaglio.

Speed Racer: l’adattamento live-action di Superauto Mach 5

Superauto Mach 5 è stato uno dei primissimi anime ad avere avuto successo anche all’estero. La serie è incentrata su Go Mifune, un abile pilota che sogna di diventare un campione di automobilismo, aiutato dal suo caro amico e meccanico Kei. Peccato che il mondo delle corse non sia certo il mondo leale e onesto che credeva e una potente organizzazione terroristica rivale infatti cerca di comprarlo per fargli perdere di proposito una delle gare successive. Go rifiuta l’offerta, iniziando da quel momento a guidare la propria automobile per sfidare i criminali e imbroglioni di cui è pieno il mondo dell’automobilismo, anche a scapito della sua stessa vita.

Per ora i dettagli sull’adattamento live-action sono scarsi. Quello che sappiamo è che sarà sviluppato da Warner Bros. TV e Bad Robot, la casa di produzione guidata dal regista di Star Wars: L’ascesa di Skywalker J.J. Abrams. Secondo quanto riportato, gli scrittori Hiram Martinez, noto per aver lavorato alle serie televisive Snowpiercer e Get Shorty, e Ron Fitzgerald, che in precedenza ha lavorato a Friday Night Lights e Weeds, saranno gli showrunner e i produttori esecutivi della nuova serie.

Vi ricordiamo che nel 2008 è uscito il primo adattamento live-action di Superauto Mach 5, diretto da Lana e Lilly Wachowski. Il film era interpretato da Emile Hirsch nel ruolo dell’omonimo Speed Racer, un adolescente prodigio delle corse. Insieme a lui c’erano Christina Ricci nel ruolo di Trixie, la fidanzata di Speed, Matthew Fox nel ruolo del misterioso Racer X e la popstar sudcoreana Rain nel ruolo di Taejo Togokahn, un pilota che diventa la chiave per smascherare la corruzione all’interno del campionato di corse futuristico del film.