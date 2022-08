È uscito Spelljams, la colonna sonora ufficiale di Spelljammer: Adventures in Space, l’ambientazione spaziale di Dungeons & Dragons. L’album, disponibile digitalmente su tutte le piattaforme, è una collaborazione tra Wizards of the Coast e il musicista Chris Funk, chitarrista del gruppo indie The Decemberists.

Spelljams si compone di 19 tracce e presenta una rappresentazione musicale dell’ultima ambientazione di Dungeons & Dragons e più in particolare dell’avventura Light of Xaryxis.

Spelljammer: Adventures in Space è disponibile per l’acquisto online

Spelljams: un folle viaggio musicale nel Wildspace

Il progetto è nato sull’entusiasmo di Chris Perkins, Senior Story Designer di Dungeons & Dragons, e da una delle principali fonti di ispirazione del nuovo manuale di Dungeons & Dragons: il film Flash Gordon e la straordinaria colonna sonora dei Queen.

A collaborare alla realizzazione di Spelljams una personalità illustre del panorama musicale, il chitarrista Chris Funk, che nel ruolo di produttore ha coordinato i numerosi artisti coinvolti nel progetto. Trattandosi di un’opera collettiva a ogni artista è stato chiesto di soffermarsi su un elemento particolare di Light of Xaryxis, come un personaggio o un passaggio della trama del modulo.

Per Funk aiutare a dare vita a Spelljammer e Dungeons & Dragons attraverso la musica è stato un vero e proprio onore, soprattutto perché Spelljams è stato un progetto corale, che racchiude l’interpretazione di moltissimi artisti diversi, come Magic Sword, Osees, Reggie Watts e MonoNeon.

Il coinvolgimento di musicisti eterogenei ha contribuito a creare un mix audace di sonorità e atmosfere in grado di abbattere consuetudini e preconcetti sulla “visione sonora” che solitamente accompagna questo genere di esperienza.

Del resto il Wildspace e Spelljammer non rappresentano un’idea di fantasy convenzionale, quindi la collaborazione di artisti così diversi riflette un luogo nuovo e tutto da esplorare, dove regna l’ignoto.

Questa non è la prima volta che Wizards of the Coast pubblica un album per promuovere Dungeons & Dragons. In passato l’editore aveva accompagnato il manuale Shards of Eberron (un’altra creazione di Perkins) con una colonna sonora strumentale d’atmosfera, tutt’ora utilizzata nei live streaming ufficiali di Dungeons & Dragons.

Spelljams è disponibile digitalmente su tutte le principali piattaforme di streaming, ma Wizards of the Coast distribuirà fisicamente l’album in vinile, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, con due diverse edizioni: una Standard e un’edizione Artifact da collezione.