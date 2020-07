Spider-Man 2099, la nuova Hot Toys dal videogames per PS4

Spider-Man 2099 sarà la nuova Toyfair Exclusive 2020, una edizione super limitata del personaggio (di cui è stato ripreso il costume dal fumetto del 1992) tratto dal videogioco per PS4 Marvel’s Spiderman. Prosegue dunque la sfilata di costumi apparsi nel guardaroba del tessiragnatele e questa volta protagonista è quello dello Spider Man futuristico Miguel O’Hara.

Spider Man 2099 (in Italia Uomo Ragno 2099) è il personaggio Marvel nato nel 1992 che narra le avventure di uno Spider-Man futuristico che maschera l’identità di Miguel O’Hara un giovane ma geniale genetista della corporation Alchemax. Ottiene dei poteri simili a quelli dello Spider-Man del ventesimo secolo ma con alcune differenze che lo contraddistinguono. Non possiede un senso di ragno e riesce ad arrampicarsi attraverso alcuni artigli retrattili che ha sulla punta delle dita. In quando a forza e riflessi i suoi poteri sembrano addirittura superiori. Nel videogioco Marvel’s Spiderman questo costume era una skin con relativi poteri sbloccabile e utilizzabile in game.

Come action figure sarà basata sul corpo base utilizzato dall’azienda di Hong Kong per le precedenti uscite di Spider-Man, alta circa 30 cm, con oltre 30 punti di articolazione e rivestito da un tessuto elastico ed elementi in plastica per ricreare quanto più fedelmente visto nel gioco. Dentro la confezione ci saranno numerosi e graditissimi accessori come gli immancabili effetti che riproducono le ragnatele e una quantità pazzesca di mani intercambiabili. Come ogni figure di Spider-Man che si rispetti sarà corredato di una basetta griffata a tema con braccetto regolabile e snodato per riprodurne le pose più dinamiche.

Spider-Man 2099 (Black Suit) è pronto per aggiungersi alle altre figure già annunciate e sarà disponibile dal mese di Novembre 2020 ad un prezzo suggerito di circa 235 €