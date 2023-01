Dopo 15 anni di battute ricorrenti, Tobey Maguire ha finalmente deciso di rompere il silenzio sui meme, diventati virali, del suo Peter Parker in Spider-Man 3 (2007). Sono infatti celebri le scene in cui Peter Parker, legatosi al simbionte alieno, inizia a diventare più aggressivo e sfacciato, cambiando completamente personalità. In molti lo hanno ribattezzato “Bully Maguire”, ricondividendo sui social la scena del ballo sulle note di “People Get up and Drive Your Funky Soul” di James Brown.

Tobey Maguire commenta i meme su Peter Parker

Ho visto i video su Bully Maguire e devo dire che sono stati una scoperta molto divertente

Spider-Man 3 è stato l’ultimo capitolo della trilogia scritta e diretta da Sam Raimi, ma Tobey Maguire è tornato a indossare il costume dell’amichevole ragno di quartiere in Spider-Man: No Way Home, film uscito nelle sale del 2021. L’attore ha dichiarato di essersi divertito un mondo e di aver stretto un grande legame di fratellanza con Tom Holland e Andrew Garfield, anche lui tornato nei panni di Spidey dopo la debacle di The Amazing Spider-Man 2. Non c’è ancora nulla di confermato, ma si vocifera che entrambi possano tornare in Avengers: Secret Wars, mega crossover dell’MCU previsto per il 2026.

Nel frattempo Tobey Maguire ha recitato in Babylon, nuovo film del regista premio Oscar Damien Chazelle. Babylon è una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood. Con Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, e un cast corale che comprende Jovan Adepo, Li Jun Li e Jean Smart. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 19 gennaio.