Non poteva cominciare meglio l’Annecy Festival, manifestazione che ogni anno trasforma la città francese nella capitale dell’animazione. Ad aprire le danze sono stati gli annunci legati alla nuova produzione animata dedicata a Miles Morales, Spider-Man: Across the Spider-verse, seguito dell’apprezzato Spider-Man: Un Nuovo Universo,a breve disponibile anche su Disney Plus. Durante prima giornata del festival, infatti, sono stati annunciati nuovi personaggi di Spider-Man: Across the Spider-verse, compreso il nuovo villain, Spot.

Quali sono i nuovi personaggi di Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Già durante il CinemaCon era stato annunciato un nuovo personaggio, Jessica Drew/Spider Woman, in occasione della presentazione dei primi quindici minuti del film. Ad Annecy, oltre alla presentazione di una nuova litografica che ritrae Miles alle prese con Miguel O’Hara, alias Spider-Man 2099, sono stati annunciati altri personaggi che affiancheranno il giovane Tessiragnatele.

Spider-Man: Un nuovo universo e Venom su Disney Plus

In Spider-Man: Across the Spider-verse comparirà anche l’Avvoltoio, doppiato da Jorma Taccone, storica nemesi dell’Arrampicamuri che nel Marvel Cinematic Universe abbiamo visto in Spider-Man: Homecoming interpretato da Michael Keaton, e una figura che i fan delle avventure di Spidey hanno sempre molto a cuore: il capitano George Stacy che sarà doppiato da Shea Whigham. Considerata la presenza di Spider-Gwen nel roster di personaggi del film sarà interessante vedere come sarà gestita la figura del capitano Stacy

Ad avere attirato la curiosità dei fan è stato l’annuncio del villain del film, Spot. Nel suo annuncio, Sony ha spiegato come Spot sia il nemico più formidabile che Miles e compagni devono affrontare, un essere il cui corpo è ricoperto da portali interdimensionali che gli consentono di muoversi liberamente per il multiverso o di ritorcere questa sua capacità come arma contro i propri nemici, come mostrato dall’immagine ufficiale che presenta il villain.

Ambientato dopo gli eventi di Spider-Man: Un Nuovo Universo, Spider-Man: Across the Spider-verse espanderà ulteriormente la saga di Miles Morales. Nelle idee dei due produttori, Phil Lord e Chris Miller, il nuovo capitolo delle avventure di Miles sarà ancora più eccitante del precedente film, con una presenza di personaggi ancora più generosa. Il film, come noto, sarà diviso in due parti, con il primo segmento in uscita nelle sale americane il 2 giugno 2023.

L’offerta di Disney+