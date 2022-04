Spider-Man: Across the Spider-Verse mostrerà uno Spider-Man 2099 estremamente serio, almeno secondo quanto affermato da Oscar Isaac, interprete vocale del personaggio. L’attore, attualmente in azione su Disney+ con Moon Knight, ha infatti svelato come il suo alter ego in Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man 2099, non farà battute, ma sarà anzi il Ragno più serio dell’intero film. Presenza accennata in una scena post-credit di Spider-Man: Un nuovo universo, Miguel O’Hara, alias Spider-Man 2099, è stato presentato ai fan dell’Arrampicamuri con il trailer di Spider-Man: Across the Multiverse, dove lo abbiamo visto interagire in modo non proprio amichevole con Miles Morales (Shameik Moore).

Spider-Man 2099 fa parte di un periodo storico dei personaggi Marvel, legati al ciclo di Marvel 2099, collana entro cui erano state presentate versioni future dei personaggi iconici della Casa delle Idee, declinati in una luce più fantascientifica, dalle forti connotazioni cyberpunk. Impiegato di una multinazionale, Miguel O’Hara era impegnato in un progetto scientifico che mirava a creare miglioramenti alla razza umana tramite l’ingegneria genetica, ma durante il sabotaggio di un suo esperimento da parte di un invidioso collega il suo DNA è stato contaminato da quello di un aracnide, trasformandolo in Spider-Man 2099.

In Spider-Man: Un nuovo universo, Spider-Man 2099 faceva una rapida apparizione, già doppiato da Oscar Isaac. Durante un’intervista con Screen Rant, l’attore ha confermato che il suo Miguel O’Hara sarà l’unico dei Ragni a non avere un senso dell’umorismo, scelta particolare considerato come l’originale fumettistico era al contrario facile alla battuta, con punte di ironia e sarcasmo marcati, specie duranti gli scontri con i suoi numerosi avversari:

“E’ stato davvero fantastico lavorare con Phil Lord e Kemp Power. Quello che posso dire, ciò che rende questo personaggio così divertente è che è l’unico Spider-Man a non avere il senso dell’umorismo. Perché tutti loro si lanciano in battute, tutti tranne questo tizio. È uno Spider-Man estremamente serio”

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà al cinema nel 2023, mentre per l’anno seguente è già stato annunciato l’ultimo capitolo di questa trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.