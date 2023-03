Cresce l’attesa attorno a Spider-Man: Across The Spider-Verse, sequel del pluripremiato film animato del 2018 che ha introdotto sul grande schermo il personaggio di Miles Morales. Anche questa volta il Multiverso giocherà un ruolo fondamentale e l’amichevole ragno di quartiere incontrerà numerose versioni di Spider-Man lungo il suo cammino. Ma quanti e quali saranno i nuovi universi introdotti nel film? A rispondere ci ha pensato il regista Joaquim Dos Santos in una recente intervista ai microfoni di Empire Magazine.

Gli Spider-Man nel poster del primo film

Gli universi di Spider-Man: Across The Spider-Verse

Abbiamo essenzialmente realizzato cinque film in uno. Ci saranno ben cinque universi e ognuno di loro sarà grandioso. Miles Morales attraverso Terra-65 di Gwen Stacy, Mumbattan di Spider-Man India, Nueva York di Spider-Man 2099 e New London di Spider-Man Punk. Il quinto universo, per il momento, rimane un segreto.

Il villain di Across The Spider-Verse sarà The Spot (La Macchia), doppiato dal noto attore Jason Schwartzman. Nei fumetti Marvel è uno scienziato che viene assoldato da Kingpin per commettere diversi crimini, tra cui quello di replicare i poteri di Cloak. La missione non fu un successo e si ritrovò a essere cosparso di macchie per tutto il corpo. Non semplici macchie, bensì dei veri e propri portali oscuri che gli consentono di di trasportarsi ovunque voglia e far sparire chiunque e qualsiasi cosa a piacimento. Il film arriverà al cinema il 2 luglio. Confermato il ritorno nel cast vocale di Oscar Isaac (Spider-man 2099), Shameik Moore (Miles Morales) e Hailee Steinfeld (Ghost-Spider).

Across The Spider-Verse sarà soltanto il primo sequel di Into The Spider-Verse (2018). Il 29 marzo 2024 arriverà infatti nelle sale Beyond The Spider-Verse, terzo capitolo della saga: a detta dei produttori saranno oltre 100 le varianti di Spidey presenti in entrambi i film. Into The Spider-Verse ha incassato 375,5 milioni di dollari in tutto il mondo e ha vinto l’Oscar per il miglior film d’animazione alla 91a edizione degli Academy Awards nel febbraio 2019.