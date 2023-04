Sony Pictures Italia ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale italiano di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Disponibile sul suo canale You Tube, il video ci anticipa tantissimi elementi appartenenti alla trama di questo sequel, annunciando una storia che pare estremamente creativa e strettamente connessa con il percorso di crescita di Miles Morales (se interessati a recuperare il film precedente lo trovate sia su Netflix che su Amazon).

trailer italiano di Spider-Man: Across The Spider-Verse Part One

Spider-Man: Across the Spider-Verse nel nuovo e coloratissimo trailer ufficiale Sony

Confermando al primo giugno la data d’uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il nuovo trailer condiviso da Sony ci dà anche un assaggio della storia in arrivo tra qualche mese. A quanto pare gli elementi multidimensionali saranno ancora più palesi e preponderanti rispetto al passato, nella pellicola animata, anticipando nuove alleanze, regole e una serie di scontri ancora non tropo chiari. In tutto ciò ritroviamo anche i volti familiari, con personaggi che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare partendo dalle fatiche con cui Miles stesso si è trovato a confrontarsi.

Anche in Spider-Man: Across the Spider-Verse, quindi, ci troviamo davanti a una storia in tecnica mista che vede il famoso supereroe Marvel entrare in contatto con una serie di varianti di se stesso, pur se in questo caso la situazione sembra molto più ordinata e dai tratti gerarchici. Così Miles Morales si ritrova invischiato in un contesto distaccato e al tempo stesso vicinissimo a tutti i protagonisti dal punto di vista temporale, e dimensionale, in termini d’impatto.

Di seguito trovate la sinossi ufficiale della pellicola:

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-Eroi incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri Ragni e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.