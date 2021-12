Spider-man al Niguarda con BrianzaLUG

Spider-man al Niguarda per la proiezione gratuita del film Spider-Man No Way Home presso la Sala di MediCinema del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano con Mattia Villardita, Rubie’s e BrianzaLUG.

Spider-man al Niguarda con Mattia Villardita, Rubie’s e BrianzaLUG

Giovedì 30 dicembre 2021 i corridoi dell’ospedale saranno invasi dai cosplayers del ragno più amato del mondo con i cosplayers di Spider-Man a darsi appuntamento presso la Sala di MediCinema per portare un po’ di colore e allegria nei reparti di pediatria dell’ospedale e negli spazi dedicati alla cineterapia. A fare gli onori di casa sarà lo Spider-Man più celebre del momento: Mattia Villardita, il ragazzo di Savona che con la sua instancabile presenza negli ospedali italiani si è guadagnato un importante riconoscimento consegnato dal presidente Mattarella e anche un’udienza in costume da papa Francesco che lo ha abbracciato.

Prima della proiezione del film Mattia Villardita, scortato da alcuni colleghi ragni, porterà regali ai bambini ricoverati in pediatria: ognuno di loro riceverà un costume da Spider-Man donato da Rubie’s, leader mondiale di costumi e accessori per tutte le feste, e un dono speciale messo a disposizione da BrianzaLUG, comunità indipendente di amici e appassionati LEGO che distribuisce ai piccoli eroi ricoverati bellissimi set LEGO con l’obiettivo di donare un sorriso a tutti i bambini. In Sala MediCinema, intanto, sarà possibile scattarsi foto ricordo davvero uniche col proprio Spidey preferito.

BrianzaLUG su CulturaPOP con Francesco Frangioja

