Spider-Man (Anti-Ock Suit – Videogame Version) per Tamashii Nations

Spider-Man (Anti-Ock Suit) è la nuova proposta di Tamashii Nations per la linea S.H. Figuarts dedicata ai costumi del videogame di Spider-Man per PS4.

Spider-Man l’action figure dedicata al supereroe tratta dal videogioco per PS4, ovvero Marvel Spider-Man si prepara a raggiungere i negozi grazie ad una nuova produzione ad opera di Bandai.

Tamashii Nations – società del gruppo Bandai – negli scorsi giorni ha aperto i preordini per la figure ispirata proprio al nostro “tessi ragnatele” preferito ispirata proprio al videogame in una delle tante versioni che potremmo sbloccare all’interno del gioco ovvero l’ Anti-Ock Suit.

L’action figure è realizzata completamente in plastica, misurerà circa 14 cm, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure di questa serie e sarà completamente snodabile per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel videogioco. Come il solito nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: mani intercambiabili e degli effetti ragnatela.

Marvel’s Spider-Man è un videogioco esclusivo per PS4, sviluppato da Insomniac Games distribuito da Sony Interactive Entertainment uscito in tutto il mondo il 7 settembre 2018. Spider-Man è un videogame in terza persona ambientato a New York del genere avventura dinamica. Nel gioco l’amichevole ragno di quartiere ha combattuto il crimine per ben 8 anni ed è diventato a detta di molti il protettore della città. Peter non è più un adolescente ma ha 23 anni, già laureato al college e lavora come assistente nel laboratorio di ricerca dello scienziato e inventore Otto Octavius. Dopo aver sconfitto e fatto richiudere Wilson Fisk, Peter sarà costretto ad indagare su un clan di criminali cinesi mascherati noti come i Demoni.

Il costo di questa figure sarà di 6.600 Yen ed uscirà nel mese di marzo 2020 in Giappone.

Al momento non abbiamo notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.