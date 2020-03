Spider-Man e Leopaldon di Tamashii Nations

Proprio in questi giorni Tamashii Nations ha annunciato l’uscita di due prodotti davvero interessanti per quanto riguarda uno dei supereroi Marvel più amati di sempre, ovvero Spider-Man. La prima è l’action figure dell’Uomo Ragno in versione Giapponese per la linea S.H. Figuarts, mentre la seconda è il robot Leopaldon per la linea Soul of Chogokin.

Spider-Man (Supaidāman) – S.H. Figuarts

La figure che è tratta da un vecchio telefilm anni 70, sarà completamente snodabile, realizzata in plastica raggiungerà un’altezza di circa 15 cm. Dentro la scatola troveremo svariate parti intercambiabili e diversi accessori aggiuntivi. Come possiamo vedere dalle immagini, infatti, saranno inserite mani intercambiabili (sei sinistre e sette destre), due test, lo “Spider Bracelet” con la possibilità di aprirlo e chiuderlo e diversi effetti ragnatela.

Leopaldon GX-33R Soul of Chogokin

Leopaldon è una ristampa del vecchio modello già uscito diversi anni fa e andato in esaurimento negli anni. Queste tipo di action figure sono realizzate per buona parte in metallo con diversi elementi di plastica per poter così bilanciare meglio il robot nelle sue pose dinamiche. Leopaldon sarà alto circa 17 cm e si potrà trasformare in una nave da guerra spaziale chiamata Marveller. Il robot sarà completamente snodato e pieno di accessori di ricambio tra cui mani, la piccola Spider Machine GP-7 che potrà essere riposta all’interno dell’astronave in un apposito alloggio, una mini figure di Spider-Man, una spada, uno scudo e lo Spider Bracelet in scala 1:1, indossabile al polso, che grazie a due batterie potrà accendersi emettendo suoni e luci.

Spider-Man è una serie tv live action Giapponese di 41 episodi, nata nel 1978 dalla Toei Company. La storia di questo supereroe è ben diversa da quella che siamo sempre stati abituati a conoscere, infatti sebbene indossasse un costume molto simile alla controparte Marvel, le origini e i poteri del personaggio si discostavano dal materiale originale. Il protagonista è un giovane motociclista di nome Takuya Yamashiro e i poteri gli vengono donati da Garia, un alieno proveniente da un’altro mondo chiamato Planet Spider. Garia regala un braccialetto speciale a Takuya, che una volta attivato richiama il costume di Spider-Man che gli permetterà di controllare la nave spaziale Marveller (che in vaso di ulteriore pericolo si potrà trasformare in un gigantesco robot di nome Leopaldon).

Il costo della figure di Spider-Man sarà di 6.500 Yen ed uscirà nel mese di agosto 2020, mentre il GX-33R Leopoldon costerà 22.000 yen con l’uscita prevista a settembre 2020 in Giappone.

Al momento dei preordini non abbiamo notizie certe alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.