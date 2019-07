Spider-Man: Far From Home, ecco cosa vede Peter Parker dagli occhiali di Tony Stark

Spider-Man: Far From Home è il nuovo capitolo cinematografico dedicato all'Arrampicamuri intepretato da Tom Holland, previsto nelle sale italiane tra pochissimi giorni

Se avete visto i vari trailer dedicati al film, saprete benissimo che il nostro Peter indossa gli occhiali da sole dati in dotazione a Tony Stark, alias Iron Man. Ora, grazie al nuovo spot dedicato proprio al cinecomic diretto da Jon Watts, siamo venuti a conoscenza della tecnologia presente nell’oggetto.

Gli occhiali di Stark contengono infatti un sofisticato algoritmo di intelligenza artificiale in tutto e per tutto simile a quello utilizzato da Stark (se non addirittura identico). Tony li aveva indossati poco prima dell’attacco a New York da parte dell’Ordine Nero (sequenza vista in Avengers: Infinity War) per poi passare successivamente in mano al nostro Amichevole Spider-Man di quartiere.

In che modo, dove e quando Spidey utilizzerà l’oggetto non ci è dato sapere (sebbene nello spot ci viene fornito qualche divertente indizio a riguardo). Sono in molti a credere infatti che gli occhiali contengano al loro interno una sorta di memoria virtuale di Tony Stark (dettaglio quest’ultimo visto anche nei fumetti originali Marvel Comics), sebbene la cosa potrebbe comunque risultare un po’ affrettata, visto che Tony è uscito di scena dal Mcu da troppo poco tempo.

Scopriremo come stanno realmente le cose solo a partire dal prossimo 10 luglio, giorno nel quale Spider-Man: Far From Home uscirà in tutti i cinema italiani, proponendosi tra le altre cose come capitolo finale della cosiddetta Infinity Saga facente parte della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast del film troviamo, oltre a Holland nei pani di Peter Parker, anche Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson e Jake Gyllenhaal (nel ruolo di Mysterio).