Spider-Man: Far From Home: Jon Favreau parla del suo ruolo nel film

Mancano pochi giorni all'uscita di Spider-Man: Far From Home e l'attore Jon Favreau ci parla del suo ruolo di mentore nel film.

Il personaggio di Spider-Man è entrato per la prima volta nell’MCU in Captain America: Civil War ed era direttamente collegato al personaggio di Iron Man. In Spider-Man: Far From Home, nonostante Tony Stark ci abbia lasciati, i collegamenti con lui saranno ancora presenti, soprattutto tramite il personaggio di Happy Hogan interpretato dall’attore Jon Favreau. Il suo è un ruolo che sta acquisendo molta importanza all’interno dell’MCU e in particolare nell’ultimo film della Fase Tre. Secondo alcune indiscrezioni, la presenza di Happy sarà fondamentale e non si limiterà a mantenere un contatto tra Peter Parker e la memoria di Iron Man. In un’intervista Jon Favreau ha espresso le sue opinioni riguardo il suo personaggio.

“All’inizio, ero abbastanza infastidito da lui e gli facevo da babysitter con il compito di tenerlo d’occhio dietro agli eventi che stavano accadendo durante Captain America: Civil War, ma ora dopo Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame tutti i personaggi hanno subito tantissimo emozionalmente”

Favreau ha poi spiegato: “Mi piace come si è evoluta questa relazione e, certamente, lavorare con un attore come Tom Holland in scene che sono sia divertenti che emozionanti è grandioso perché non mi capita spesso di recitare così.”

Una delle notizie più esilaranti riguardo il ruolo di Happy Hogan ha come protagonista l’attrice Gwyneth Paltrow, la quale ha dichiarato di aver dimenticato le varie scene di Spider-Man: Homecoming in cui Favreau era presente. La notizia è diventata virale soprattutto per la risposta pronta dell’attore, il quale ha dichiarato che a volte se ne dimentica anche lui.

“Nell’Universo Marvel ci sono tanti film e succedono molte cose contemporaneamente. Spesso non si è mai sicuri di ciò che sta accadendo, persino io non lo sono. Sono stato il produttore esecutivo di Endgame e non sempre capivo che cosa stesse succedendo” ha detto Jon Favreau.

Vi ricordiamo che Spider-Man: Far From Home uscirà nelle sale italiane il 10 luglio 2019.