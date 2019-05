Spider-Man: Far From Home – Rivelati i Character Poster

Sony Pictures ha rilasciato dei character poster dedicati ai personaggi di Spider-Man: Far From Home, ovvero Peter Parker, MJ, Nick Fury e Mysterio.

Tra poco più di un mese uscirà nelle sale cinematografiche Spider-Man: Far From Home, film diretto da Jon Watts che vedrà l’Uomo Ragno di Tom Holland viaggiare tra città come Venezia, Berlino e Londra. Nell’attesa, Sony Pictures ha rilasciato dei character poster dedicati al protagonista, a MJ (Zendaya), a Nick Fury (Samuel Jackson) e all’enigmatico Mysterio (Haje Gyllenhall).

Inoltre, è stato rilasciata la locandina ufficiale che mostra Spider-Man, Mysterio e Nick Fury con alle spalle le tre location (e il simbolo dello Spider-Man del Marvel Cinematic Universe).

Peter Parker ritorna in Spider-Man: Far From Home, il secondo capitolo della serie di Spider-Man: Homecoming! ‘Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere’ decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

Spider-Man: Far From Home è diretto da Jon Watts e vede nel cast Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 10 luglio (qualche giorno dopo la release americana).