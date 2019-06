“Spider-Man: Far From Home” rivelerà un nuovo segreto su Iron Man (spolier)

In Spider-Man: Far From Home, verrà alla luce che Iron Man aveva un laboratorio segreto, che si trova sullo Stark Jet e che utilizzava per svolgere studi ed esperimenti su tecnologia totalmente nuove.

Tutti gli appassionati dell’Universo Marvel resteranno sbalorditi: sembrerebbe che il personaggio di Iron Man nasconda un ultimo grande segreto. Tutti sapranno bene che il finale di Avengers: Endgame si è concluso con la morte del nostro amato supereroe ed in Spider-Man: Far From Home, il giovane Peter Parker risentirà della mancanza di Tony Stark a cui era emotivamente legato. Nel corso delle vicende che si svolgeranno nel nuovo film dell’Uomo Ragno proprio Parker scoprirà l’esistenza di un laboratorio segreto realizzato da Stark, sullo Stark Jet, che veniva utilizzato per svolgere studi ed esperimenti su tecnologie totalmente nuove. Quale sarà il motivo di questi esperimenti portati avanti da Iron Man? Forse non lo scopriremo fino all’uscita del film, certo è che la nuova opera cinematografica diretta da Jon Watts, sarà ambientata subito dopo le vicende conclusive di Avengers: Endgame e la presenza di un “lascito” da parte di uno dei protagonisti del Marvel Universe potrebbe aprire molte nuove ed entusiasmanti prospettive sul futuro dei super eroi. Spider-Man: Far From Home uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal’11 luglio 2019 e il cast sarà formato da Tom Holland, che vestirà i panni di Peter Parker / Spider Man, Zendaya sarà Michelle Jones, Marisa Tomei sarà May Parker, Michael Keaton interpreterà Adrianne Toomes / Avvoltoio, Jacob Batalon vestirà i panni di Ned, Tony Revolvori sarà Flash Thompson, Laura Harrier interpreterà Liz, Jon Favreau sarà Happy Hogan, Cobie Smulders sarà Maria Hill, Samuel L. Jackson vestirà invece i panni di Nick Fury e in fine Jake Gyllenhaal sarà Quentin Beck / Mysterio. Voi cosa ne pensate di questa scoperta? E per quale motivo Iron Man ha mantenuto questo segreto? Se volete ripercorrere le vicende dell’Uomo Ragno, su Amazon è disponibile il Blu-ray di Spider Man – Un nuovo universo, non lasciatevelo scappare.