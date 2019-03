Spider-Man: Far From Home si mostra in nuovi poster dedicati a tre città europee

Tre nuovi poster sono stati rivelati in giornata riguardanti il film Spider-Man: Far From Home, seconda pellicola dedicata all'Uomo Ragno.

Sono stati rivelati tre nuovi poster riguardanti il film Spider-Man: Far From Home, seconda pellicola dedicata all’Uomo Ragno, che porta il nostro arrampicamuri in un viaggio verso tre grandi città europee. Parliamo di Venezia, Berlino e Londra, tre città che diventano protagoniste all’interno di questi poster e che fanno da sfondo a Spider-Man.

Peter Parker ritorna in Spider-Man: Far From Home, il secondo capitolo della serie di Spider-Man: Homecoming! ‘Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere’ decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

Il film vedrà, affianco ai già visti Michael Keaton, Zendaya, Tom Holland e Marisa Tomei, anche Jake Gyllenhaal, nei panni dell’enigmatico Mysterio. Tornano inoltre Cobie Smulders e Samuel L. Jackson, rispettivamente in Maria Hill e Nick Fury. Spider-Man: Far From Home, arriverà nelle sale cinematografiche italiane l’11 luglio.

Non sappiamo ancora come il tutto si risolverà dopo il finale di Avengers: Infinity War, ma tra un mese circa scopriremo in Avengers: Endgame come le cose andranno a concludersi. Questo farà partire la Fase 4, nuova vita del Marvel Cinematic Universe che vedrà l’arrivo di nuovi eroi (e relativi nuovi villain).

Per chi non conoscesse Mysterio, è un noto villain di Spider-Man, artista di effetti speciali poco apprezzato dal mondo del cinema, che decide di utilizzare queste suoi tecniche per diventare un supercriminale