Spider-Man: Far From Home, Tom Holland rivela una scena non presente nel film

L'attore protagonista Tom Holland, rivela alcune scene non inserite nel film Spider-Man: Far From Home.

Come tutti sappiamo, i Marvel Studios hanno l’abilità di creare fantastici trailer, anche se non tutte le scene che vengono mostrate sono effettivamente parte del film. Era già successo con l’uscita del trailer di Avengers: Infinity War, che aveva un momento in cui veniva mostrato tutto il team degli Avengers correre nella foresta del Wakanda, scena mai vista all’interno della pellicola. Questa tendenza verrà mantenuta anche in occasione dell’uscita di Spider-Man: Far From Home, film che segnerà la conclusione della terza fase dell’MCU.

Tom Holland, che in questo film ritornerà a vestire i panni di Peter Parker, ha confessato che una delle scene mostrate nel trailer non ci sarà nel film. Questo è stato detto durante una delle varie conferenze stampa avvenute in occasione di Far From Home: Uproxx (testata online dedicata completamente alla cultura pop) ha chiesto a Holland se alcune scene del trailer non sono state mostrate nella proiezione. L’attore ha menzionato specificamente la scena in cui Peter Parker sta combattendo il crimine in un ristorante di New York e scherza con gli agenti di polizia sul fatto di prendersi una vacanza. Holland ha spiegato il perché questa scena non è stata inserita:

“Credo che volessero mostrare quale fosse il punto di partenza del film: è come se Peter Parker volesse davvero una vacanza e stesse, appunto, andando in vacanza. Come vedrete nel film, ci saranno molte scene d’azioni fantastiche e penso che non ci fosse il bisogno di aggiungerne un’altra. Il bello di questa sequenza è che possiamo riutilizzarla anche per i trailer dei successivi capitoli della saga di Spider-Man.”

In realtà questa non è l’unica scena non inserita nel film. Tom Holland, infatti, parla di un’altra scena tagliata:

“C’è una scena tagliata che mostra Peter Parker che va a vendere tutti i suoi giocattoli per avere abbastanza soldi per comprare un regalo ad MJ”

Sicuramente la maggior parte delle scene tagliate verrà inserita all’interno del blue-ray di Spider-Man: Far From Home. Ricordiamo che il film uscirà il 10 luglio 2019.